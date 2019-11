Vela, despre 10 august: Muşamalizarea acestui dosar a început chiar cu secretizarea unor date şi unor evenimente

”În august, anul trecut, eram preşedintele Comisiei de Apărare şi Ordine Publică din Senat şi, deşi era vacanţă parlamentară, după ce s-a întâmplat în 10 august, am convocat comisia şi am solicitat raportul acelor evenimente. Având dreptul de a parcurge acest raport şi toţi membrii comisiei cu certificat ORNISS, am realizat că ceva e în nergeulă şi am cerut desecretizarea raportului secretizat de fostul ministru de Interne Carmen Dan. Cred că au intrat în panică cei care au secretizat raportul, pentru că, în luna septembrie, în Senatul României, s-au redistribuit comisiile de specialitate, iar Comisia de Apărare a fost preluată ca şi preşedinţie, ca şi conducere de către PSD, situaţie în care nu mai puteam demara audieri sau solicitări pentru a desecretiza şi analiza tot ceea ce este cuprins în acest raport”, a declarat Marcel Vela, joi seară, la B1 TV.

Întrebat dacă PSD a încercat să muşamalizeze ce s-a întâmplat în 10 august, Vela a spus: ”Muşamalizarea acestui dosar a început chiar cu secretizarea unor date şi unor evenimente, care au avut loc în 10 august, pentru că, dacă nu încercau o muşamalizare sau nu încercau să ascundă nimic, dosarul ar fi fost public să-l vadă toată lumea şi nu ar fi avut nimic de ascuns. Am văzut opiniile că au desecretizat 80 – 80%, dar, dacă tot au avut această dorinţă, mă întreb de ce totui nu s-a desecretizat 100%. Această secretizare implică unele răspunderi civile şi penale”

Vela a mai spus că desecretizarea ”nu este doar o desecretizare a unor fapte, idei, decizii politice, este o nevoie a justiţiei de a afla adevărul şi a opiniei publice de a fi la curent cu ce s-a întâmplat în 10 august”.

”Atunci nu a fost doar o manipulare politică, o situaţie jenantă pentru România, pentru Jandarmerie a fost o încălcarea a drepturilor cetăţeneşti, o pată pentru democraţia românească şi trebuie să o scoatem la lumină, justiţia să-şi spună cuvântul şi niciodată să nu se mai întâmple o situaţie dramatică”, a mai declarat ministrul de Interne.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, în 14 noiembrie, că raportul referitor la evenimentele din 10 august, din Piaţa Victoriei a fost declasificat şi transmis DIICOT, care îl poate folosi în ancheta penală.

Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor, după violenţele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut. De asemenea, 160 de membri ai forţelor de ordine au reclamat şi ei că au fost agresaţi de demonstranţi.

Până acum au fost audiaţi peste 1.100 de martori şi sute de victime ale violenţelor.