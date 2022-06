Urs văzut la 30 de kilometri de Bucureşti. Reacţia ministrului Mediului VIDEO

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, afirmă că era de aşteptat ca exemplare de urs să ajungă în zonele de câmpie şi că nu există motiv să se intervină, "cât timp ursul nu reprezintă un pericol pentru oameni sau bunuri".

"Un urs a fost observat pe camerele de supraveghere în zona pădurii Scroviştea de lângă Bucureşti. Locul ursului este în pădure, în habitatul lui natural. Nu avem un motiv să intervenim, cât timp ursul nu reprezintă un pericol pentru oameni sau bunuri", a arătat Tanczos, într-o postare pe Facebook.



El a adăugat că era de aşteptat să se întâmple acest lucru.

"Era de aşteptat ca exemplare de urs să ajungă şi în zona de câmpie dat fiind faptul că, an de an, creşte numărul judeţelor unde apare acest mare carnivor, respectiv creşte numărul atacurilor şi se înmulţesc daunele provocate de această specie. În cazul în care exemplarele de urs devin agresive şi pun in pericol viaţa omului şi bunurile acestuia avem posibilitatea intervenţiei imediate aprobate prin OUG, la iniţiativa mea. Iar în cazul în care gestionarul fondului cinegetic solicită Ministerului Mediului relocarea ursului, avem la dispoziţie Ordinul de Ministru în vigoare prin care am aprobat cotele de prevenţie si intervenţie", a explicat ministrul.

Ursul a cărui prezenţă a fost semnalată încă de joi se află în pădurea din apropierea localităţii Ciolpani. Anunţul privind prezenţa animalului a fost făcut pe Facebook de către primarul din Ciolpani, Bogdan Cristian Călin.

„Am fost anunţaţi că ursul văzut ieri se află acum între Hanul Vlăsiei şi Palatul Snagov, în parcelele pădurii 26-27. Vă rugăm să fiţi precauţi!”, a scris edilul vineri după amiază pe Facebook.

Iniţial, animalul a fost zărit în pădurea Scroviştea. Anunţul privind prezenţa acestuia a fost făcut joi, tot de către primarul din Ciolpani şi tot pe reţeaua de socializare.

„Am fost anunţaţi de către Ocolul Silvic şi Garda Forestieră că pe raza comunei ,în pădurea Scrovistea, se află un urs care ar putea fi periculos şi care s-ar putea îndrepta către satul Piscu, zona Hereasca. Vă rugăm să fiţi precauţi şi în cazul în care îl vedeţi, anunţaţi organele de poliţie şi Primăria”, a scris joi edilul.