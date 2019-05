Un român din Argentina parcurge peste 700 de kilometri pentru a vota la alegerile europarlamentare şi la referendumul pe justiţie

Maximilian Dobrescu, un tânăr român aflat în prezent în Argentina, a anunţat sâmbătă pe pagina sa de Facebook că a plecat din orăşelul Capilla del Monte, din provincial Cordoba, către capitala Buenos Aires pentru a vota la alegerile europarlamentare şi la referendum.

„Am plecat azi dimineaţă din Capilla del Monte spre Buenos Aires (711 km) ca să votez. Mâine mă întorc. (...) Adevărul e că am avut parte de un răsărit superb aşteptând busul şi cred că e o metaforă faină pentru momentul de mâine“, a scris Maximilian pe Facebook.

„Nu ştiu dacă am cunoscuţi pe Facebook care au de gând să nu voteze sau care nu sunt la curent cu ce se întâmplă. Pentru ei ar fi mesajul meu şi sper de fapt să nu fie util nimănui. PS - dacă totuşi am prin listă prieteni indecişi sau care nu înţeleg încă miza, putem purta o conversaţie pe chat. Am timp“, a încheiat el.

Mesajul său a primit numeroase aprecieri pozitive, dar şi în încurajări din partea unor internauţi. De asemenea, el a fost felicitat pentru atitudinea adoptată.

Românii sunt aşteptaţi la urne duminică, între 07.00 şi 21.00, pentru a-şi alege europarlamentarii şi a-şi exprima poziţia la referendumul pe justiţie.

Alegătorii vor primi trei buletine: unul pentru alegerile europarlamentare şi două pentru referendum. La referendum, românii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU cu privire la următoarele întrebări:

1. Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?

2. Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?

