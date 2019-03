Tudorel Toader a păstrat în OUG 7 prevederi contestate de magistraţi

Cu toate acestea, pe de o parte, Dancilă a insistat că ordonanţa include „soluţiile convenite cu reprezentanţii CSM şi asociaţiile de magistraţi" şi „reflectă propunerile magistraţilor", iar pe de altă parte, Tudorel Toader, a pretins că membrii Consiliului Superior al Magistraturii l-au asigurat că vor da aviz pozitiv noilor modificări.

„Proiectul a fost postat pe pagina de Internet a Ministerului Justiţiei, transmis CSM, dincolo de întrevederea de la Guvern, eu, ca ministru, am avut o întrevedere cu procurorii Secţiei de procurori de la CSM şi au spus la momentul respectiv că le consideră utile (modificările adoptate azi - n.r.), necesare, dar consideră că şi alte prevederi ar trebui modificate, eventual abrogate. Am vorbit şi ieri (luni-n.r.), mi s-a transmis că la 12:30 va fi şedinţa de plen la care n-am putut să particip fiind aici în cadrul Guvernului, pentru a se da avizul pozitiv, favorabil. La 14:00, înaintea şedinţei de guvern, am aflat că CSM a avut o abordare generală, adică a dat un aviz negativ per total, nu doar pe cele 5 modificări convenite”.

Ministrul este însă contrazis de procurorii din cadrul CSM. Magistratul Bogdan Mateescu, neagă afirmaţia minstrului Justiţiei, potrivit căreia CSM l-ar fi anunţat că va aviza pozitiv şi îi cere explicaţii lui Toader.

„Îl rog public pe domnul ministru Tudorel Toader să explice exact afirmaţia: <<Mi s-a spus că CSM va da aviz pozitiv>> (pe proiectul de OUG pt modificarea OUG 7/2019). Nu aş vrea că cineva să creadă că s-ar face cumva diverse înţelegeri şi s-ar primi diverse asigurări, pentru că mai mulţi colegi magistraţi aşa au perceput şi mi-au adresat întrebări. Reamintesc că avizul se acordă prin vot, ca orice hotărâre, după dezbateri, de către toţi membrii CSM, iar rezultatul se stabileşte numai după numărarea voturilor. Astăzi, spre exemplu, opiniile instanţelor şi parchetelor pe care am decis să le consultăm au venit în tot cursul zilei. Membrii CSM s-au întrunit în comisie abia cu puţin timp înaintea şedinţei Plenului. Abia atunci am avut în vedere punctele de vedere ale instanţelor şi parchetelor şi abia atunci eu unul mi-am definitivat un punct de vedere cu privire la acest aviz. Nu mi se pare corect a se propaga în spaţiul public o astfel de afirmaţie cu atâta uşurinţă şi cred că ar fi corect că domnul ministru să o expliciteze", îi cere magistratul ministrului Toader.

Nouă ordonanţă păstrează amendamente cheie

Prin nouă ordonanţă, Tudorel Toader renunţă la câteva modificări controversate. Astfel, la numirea procurorilor şefi, avizul se întoarce de la plen la secţia pentru procurori, se elimină interzicerea delegării în funcţie care riscă să genereze blocaje majore în sistem şi se renunţă la prevederea care le-a permis judecătorilor să candideze la funcţîi de conducere în parchete. Se elimină că posibilitate de excludere din magistratură a judecătorilor şi procurorilor – cazul pentru neîndeplinirea bunei reputaţîi.

Tudorel Toader nu renunţă însă la modificarea care blochează procurorul general să infirme actele efectuate de secţia specială de investigare a infracţiunilor din justiţie. Astfel, Secţia condusă de Gheorghe Stan şi Adina Florea rămâne cu un grad de autonomie sporit faţă de Parchetul General. De asemenea, ministrul a păstrat şi amendamentul ce i-ar permite judecătoarei Alina Ghica să promoveze la Curtea Supremă. Alina Ghica a făcut parte din completul care a anulat corecţia dispusă de OLAF în dosarul Tel Drum, ceea ce conduce la diminuarea prejudiciului în cauză. Tot ea a dispus şi anularea completelor de 5, hotărâre care a dus la suspendarea procesului lui Dragnea.

GRECO nu a fost informată asupra adoptării OUG pe legile justiţiei GRECO – Grupul Statelor împotriva Corupţiei susţine că nu au fost informate asupra adoptării OUG 7/2019 privind modificarea legilor justiţiei, anunţă DNA. La fel susţine şi Comitetul MONEYVAL - Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor, alt organism din Consiliul Europei. „Secretariatul Executiv al GRECO – Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi cel al Comitetului MONEYVAL (Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor), ambele organisme din cadrul Consiliului Europei, susţin că nu au fost consultate ori informate de către autorităţile române asupra adoptării OUG 7/2019 privind modificarea legilor Justiţiei. Într-o scrisoare de răspuns adresată conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, reprezentanţii GRECO şi MONEYVAL atrag atenţia asupra unor recomandări anterioare, în sensul în care numirea judecătorilor şi a procurorilor în funcţii de conducere trebuie făcută pe baza unor criterii adecvate, clare şi obiective, luând în considerare experienţa şi rezultatele obţinute şi, de asemenea, îşi întăresc opinia că nou înfiinţata Secţie pentru investigarea infracţiunilor din justiţie trebuie desfiinţată. În acelaşi document, se reafirmă îngrijorarea privind utilizarea excesivă a procedurii de legiferare prin ordonanţe de urgentă", arată DNA, într-un comunicat de presă. Reprezentanţii GRECO susţin că situaţia creată ca urmare a adoptării Ordonanţei 7/2019 va fi avută în vedere la următorul raport de evaluare al GRECO ce va fi discutat la reuniunea din 17-21 iunie 2019, potrivit DNA. România este membru al GRECO din anul 1999 şi începând din 2017 face obiectul unei evaluări ad hoc din partea organizaţiei, ca urmare a modificărilor succesive din ultima perioadă aduse cadrului care reglementează legislaţia din domeniul justiţiei.

