Tudorel Toader, întrebat despre extrădarea Elenei Udrea: Şi în acest caz, şi Ghiţă, Ministerul şi-a îndeplinit la timp şi complet obligaţiile care îi revin

"Procedura de extrădare este cea prevăzută de legea 302. Fac apel la dumneavoastră ca să reflectaţi realitatea aşa cum este ea, nu aşa cum o văd unii sau alţii. Şi în cazul lui Sebastian Ghiţă, am trimis documentele pentru extrădare. Am rugat chiar în ziua respectivă de la direcţia de specialitate şi am comunicat exact documentele, data, procedura realizată. Ministerul Justiţiei, şi de data aceasta (n.r. - în cazul Elenei Udrea), ca de fiecare dată de altfel, şi-a îndeplinit la timp şi complet obligaţiile care îi revin. Nu uitaţi că avem obligaţii partajate, trebuie să vină de la instanţă, noi transmitem mai departe solicitarea respectivă”, a declarat Tudorel Toader, întrebat despre procedura de extrădare în cazul Elenei Udrea.





Fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea - aflată în Costa Rica - a fost condamnată în 5 iunie de instanţa supremă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul "Gala Bute", iar Rudel Obreja a primt cinci ani de închisoare. Decizia este definitivă. Veronel Dumitrescu, avocatul Elena Udrea, a calificat drept nedreaptă, absolut nejustificată şi nelegală sentinţa instanţei supreme.





Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut astfel sentinţa din prima instanţă, atât pentru Elena Udrea, cât şi pentru Rudel Obreja, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, condamnat la cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală.





În 6 iunie, ministrul Justiţiei Tudorel Toader, declara că extrădarea Elenei Udrea este posibilă chiar şi în absenţa unui acord bilateral în acest sens. El a adăugat că există un precedent şi că deja este pe rol un alt caz de extrădare din Costa Rica.