Tudorel Toader, despre Augustin Lazăr: Acuma să nu confundăm omul cu funcţia! Funcţia e importantă, omul e aşa cum îi el

Tudorel Toader a afirmat, într-o intervenţie la România TV, că nu face "o analiză pe fond" a nemulţumirilor magistraţilor care au protestat, duminică, însă a reiterat că procurorul general Augustin Lazăr se află într-o "eroare" atunci când spune că justiţia menţine echilibrul puterilor în stat, Toader susţinând că instituţia abilitată să facă acest lucru este Curtea Constituţională a României (CCR).



"Magistraţii au un rol constituţional bine definit, acela de interpretare şi de aplicare a normelor juridice. Prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, magistraţii avizează consultativ modificările la legile justiţiei, în rest vorbim de separaţia puterilor în stat, de competenţele partajate dintre cele trei puteri ale statului. Fără a face o analiză pe fond a celor exprimate de către protestatari, m-aş referi la mesajul de susţinere - am înţeles - al procurorului general. Eu în spaţiul public am lansat deja un mesaj, spunând că procurorul general se află într-o gravă eroare. Vă rog să reţineţi că am vorbit de eroare şi nu de necunoaştere a legii, a competenţelor constituţionale. Spun asta pentru că procurorul general ne spune că justiţia a ajuns într-un stadiu de maturitate şi că îşi poate îndeplini rolul de menţinere a echilibrului puterilor în stat. Este o afirmaţie cât se poate de falsă, de greşită pentru că echilibrul trebuie menţinut între cele trei puteri ale statului şi nu poţi să fii judecător în propria cauză, nu poţi ca o putere să le judece pe celelalte două. De aceea avem o instanţă de contencios constituţional, dacă una dintre puteri iese din limitele constituţionale, dacă se tinde sau chiar se realizează un dezechilibru între puteri, atunci singura abilitată, potrivit Constituţiei, este Curtea Constituţională de a soluţiona conflicte juridice de natură constituţională între puterile statului. Nu una dintre ele ţine echilibrul pentru că, repet, şi-ar judeca propria cauză", a susţinut Toader.

El a spus că este optimist "că în locul nostru vor veni unii mai cunoscători de carte, mai loiali faţă de valorile constituţionale şi faţă de statul de drept".

Întrebat dacă Augustin Lazăr "îşi apără scaunul" prin ieşirile sale, Toader a răspuns: "Acuma să nu confundăm omul cu funcţia! Funcţia e importantă, omul e aşa cum îi el", spunând că nu face aprecieri la adresa procurorului general.

Peste 200 de magistraţi au protestat, duminică seară, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, nemulţumiţi de modificările aduse legilor justiţiei. De asemenea, ei şi-au declarau susţinerea faţă de procurorul general Augustin Lazăr, evaluat de ministrul Justiţiei. "Respectarea avizului Comisiei de la Veneţia", "Prezent pentru evaluare", "Justiţie independentă" au fost câteva dintre mesajele afişate de participanţii la protest.

În timpul protestului, Augustin Lazăr a postat pe Facebook un mesaj în care a vorbit despre capacitatea magistraţilor din România de a rezista "la presiuni şi influenţe exterioare".

"Tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea şi profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni şi influenţe exterioare, dând dovadă de o deosebită responsabilitate în apărarea, la standarde europene, a independenţei instituţiilor judiciare", a spus Lazăr.

Acesta a afirmat că "independenţa judecătorilor şi procurorilor nu este un privilegiu sau o prerogativă personală, ci reprezintă o necesitate pentru a ne asigura că justiţia, ca una dintre puterile statului, prin instituţiile sale, este capabilă să îşi îndeplinească rolul de a menţine echilibrul puterilor şi a corectitudinii relaţiei dintre stat şi cetăţeni".

"Magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei ca pe o garanţie pentru societate, fără de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratică, organizată pe principiile supremaţiei dreptului”, a mai spus Lazăr.

În replică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, tot într-o postare pe Facebook, că procurorul general "se află într-o gravă eroare, plasând justiţia, una dintre cele trei puteri, în afara puterilor statului, deasupra acestora".

"Să ne cunoaştem şi să ne respectăm competenţele! Procurorul general ne transmite faptul că «justiţia este capabilă să îşi îndeplinească rolul de a menţine echilibrul puterilor în stat»! Procurorul general se află într-o gravă eroare, plasând justiţia, una dintre cele trei puteri, în afara puterilor statului, deasupra acestora!", a scris ministrul Justiţiei pe Facebook, duminică seară.

El a adaugat că, în ipoteza în care una dintre cele trei puteri îşi încalcă limitele constituţionale, echilibrul se restabileşte de către CCR, prin soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională.

"În condiţiile în care puterea judecătorească a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de înţeles că nu îşi poate judeca propria cauză!", a mai scris Toader.