Tudorel Toader, atac la adresa completelor de 3 judecători: Lucrurile sunt identice cu completele de 5. Avocatul Poporului poate sesiza CCR

Ministrul Justiţiei a declarat că Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la formarea completelor de 3 sau o persoană aflată în procedura de judecată poate ridica excepţie de neconstituţionalitate.

"Mă întrebaţi de cele de trei. Prin analogie, lucrurile sunt identice. Da. Care-i deosebirea? Deosebirea faptului că nu avem o decizie a Curţii Constituţionale care să aibă în spate, să bazeze pe nelegală constituire a completelor de trei şi analogia nu o putem pune în opera, dar oricând şi oricine, Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituţională şi cei care mai sunt în curs de judecată, în cai de atac sau în contestaţie în anulare, dacă mai au termenul să nu fie expirat, pot ridică în faţă instanţei de judecată excepţia de neconstituţionalitate", a spus Tudorel Toader, la Antena3. "Vizavi de completurile de cinci, Curtea Constituţională s-a pronunţat în conflict de natură constituţională, vizavi de completurile de 3, sigur, Curtea se poate pronunţă la sesizarea Avocatului Poporului, autosesizare din oficiu ori a cuiva ori la o excepţie ridicată de partea oricărui proces, parte judecată în complet de 3, complet la rândul lui nelegal constituit. Ce vreau să spun? Sunt remedii", a concluzionat ministrul Tudorel Toader. Pe pagina sa de Facebook, judecătorul Bogdan Mateescu , membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a susţinut că „nicio dispoziţie legală nu stabileşte că desemnarea judecătorilor în completuri colegiale de doi sau trei judecători, de la judecătorii, tribunale, curţi de apel sau Înalta Curte se realizează prin tragere la sorţi”. Acesta a subliniat faptul că este important să cunoaştem legea, „ dincolo de ceea ce vedem la televizor si provenind chiar din partea unor înalţi reprezentanţi ai statului român, prezentaţi ca specialişti în drep”.

„Nicaieri in tara aceste completuri nu se alcatuiesc prin tragere la sorti! (Nu stiu daca in lume se face pe undeva asa ceva). Pentru ca aceeasi lege prevede ca este atributia colegiului de conducere stabilirea componentei completurilor de judecata. Chiar si a completului format dintr-un singur judecator. Singura exceptie anume prevazuta in legislatia romana vizeaza exclusiv completurile de 5 judecatori de la ICCJ, numai aici membrii completurilor sunt desemnati prin tragere la sorti. Prin urmare, lucrurile nu sunt "identice" din insasi perspectiva legii”, a scris judecătorul Mateescu.

