Trebuia ministrul Sănătăţii să stea în carantină?  Victor Costache a fost la audieri fără mască

Ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional al PNL la care a fost prezent şi senatorul Vergil Chiţac a băgat mare parte a guvernului în carantină, într-o perioadă în care, în Parlament, ar fi trebuit să se desfăşoare audieri.

Audierile s-au desfăşurat în condiţii speciale, prin videoconferinţă, membrii comisiilor purtând măşti sau fiind audiaţi ”la distanţă” de teama infectării cu COVID-19.

Participarea ministrului Sănătăţii, Victor Costache, la audieri a stârnit scandal întrucât acesta ar fi participat la întâlnirea cu Chiţac – la care au participat alţi 100 de liberali – şi, deşi testul de coronavirus a ieşit negativ, ar fi trebuit să stea la izolare timp de 14 zile.

Ministrul Costache spune însă că nu a participat la şedinţa Biroului Politic al PNL pentru că nu este membru în acest for. ”Nu aveam de ce să mă izolez din moment ce nu am luat contact cu domnul Chiţac. Mai mult, nici cu angajata ministerului care a fost depistată pozitiv nu am avut vreo întâllnire. Ştiu că este o situaţie tensionată, că, de multe ori, nu se verifică atent informaţiile legate de cei care ar trebui să se izoleze, însă rugămintea mea este să nu transformăm această criză în atacuri nejustificate la adresa unor oameni care fac tot ce este posibil pentru a limita răspândirea virusului”, a declarat Costache.

Ce înseamnă contact apropiat

Întrebat dacă o persoană suspectă de infecţie cu COVID-19 şi testată negativ ar trebui să stea în izolare 14 zile de la contact, dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a răspuns: ”depinde dacă a fost contact direct sau intră din definiţia contactului direct”. Ce înseamnă asta?

Potrivit documentelor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din subordinea Institutului Naţional de Sănătate Publică, contactul apropiat este acela în care o persoană locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-1; a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19, de exemplu, dacă i-a strâns mâna fără să urmeze apoi un protocol de igienă a mâinilor; a avut contact direct şi neprotejat cu secreţiile infecţioase ale unui pacient cu COVID-19 sau a stat faţă în faţă cu o astfel de persoană, la distanţă mai mică de doi metri şi pe o durată de peste 15 minute.

Totodată, se consideră conact apropiat persoana care s-a aflat în aceeaşi încăpere – sală de şedinţe – cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de doi metri.

Tot contact direct este şi personalul medical care acordă îngrijire directă unui pacient infectat fără a purta corect echipamentul de protecţie, precum şi personalul de laborator care manipulează probe în acelaşi condiţii.

În acelaşi document se mai spune că se consideră contact apropiat o persoană care a stat în avion la două rânduri distanţă în orice direcţie de la pacient infectat sau care i-a acordat îngrijire în avion, precum şi membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul.

”Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi consideraţi contacţi apropiati toţi pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar toţi pasagerii din avion”, se mai spune în document.

Şi o ultimă categorie considerată cotact apropiat este formată din paersoanele care au stat într-un areal geografic cu transmitere comunitară extinsă.

Prin urmare, cine ar trebui să decidă soarta persoanei suspectate de coronavirus şi testată negativ? ”DSP-ul în urma anchetei epidemiologice” conchide dr. Raed Arafat.