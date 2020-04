Băsescu: „Fără NATO, tancurile lui Putin ar putea veni oricând“. De ce este Rusia o ameninţare la Marea Neagă

„Toată lumea îşi poate imagina, în acest moment, ce s-ar întâmpla pe frontierele estice ale alianţei dacă NATO şi UE nu ar exista. Fără ei, am aştepta să sosească tancurile lui Putin în orice zi. Acesta este motivul pentru care încerc să susţin menţinerea capacităţii NATO. Dacă cineva doreşte să creeze o armată europeană, banii trebuie găsiţi în altă parte, deoarece orice reducere a resurselor va reduce şi capacităţile NATO.(...) După evenimentele din 2008 în Georgia şi 2014 în Ucraina, care au culminat cu anexarea Crimeei şi războiului în estul Ucrainei, am înţeles că Rusia reprezintă un pericol real - o ameninţare reală pentru securitate, nu una teoretică. De aceea, am aplicat măsuri adecvate, de exemplu achiziţionarea de echipamente militare. Evident, nimeni nu crede că ne-am putea apăra singuri, dar România îşi asumă responsabilitatea în NATO, pentru a-şi consolida capacitatea de apărare..(...)”, a spus, între altele, Traian Băsescu în interviul acordat Centrului Internaţional pentru Apărare şi Securitate din Estonia.