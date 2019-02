Toader răspunde criticilor pe OUG pentru legile justiţiei: Am trimis o scrisoare către Timmermans. Despre dosarul penal nu i-a spus

Întrebat ce le spune celor care critică modificările aduse legilor Justiţiei prin intermediul ordonanţei de urgenţă, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat: "Am trimis o scrisoare prim-vicepreşedintelui Timmermans în care i-am prezentat ordonanţa de modificare a legilor justiţiei şi vă mulţumesc. Deocamdată, am trimis scrisoarea către Timmermans şi pe parcurs vă voi da toate detaliile. CSM să-şi vadă în curtea lui, de atribuţiile pe care le are".

Şi premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că nu ştia despre ordonanţa de urgenţă pe legile justiţiei, precizând că era pe lista suplimentară a Guvernului şi că va avea o întâlnire la Madrid cu prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans la care îi va explica motivele adoptării actului normativ. De altfel, Frans Timmermans a declarat, marţi, la Bruxelles, că nu a ştiut că va fi adoptată o nouă ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legilor justiţiei.

Ordonanţa de urgenţă care modifică legile justiţiei a fost criticată de principalele structuri de parchet din Ministerul Public, DNA, DIICOT, dar şi de către Secţia de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Judecătorilor din România. Aceştia reclamă încălcarea principiului separării carierei judecătorilor de cea a procurorilor şi critică modificarea condiţiilor de accedere la instanţa supremă.

