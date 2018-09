Toader: Nu am propus la şefia DNA pe cel care a avut cel mai frumos proiect managerial pentru că a fost o mare diferenţă între scriptic şi interviu

El a spus că va înainta propunerea sa către preşedintele Klaus Iohannis chiar dacă avizul CSM va fi negativ, arătând că îi respectă pe magistraţii din CSM "în limitele cuvenite", dar uneori are rezerve.

Tudorel Toader a declarat, la Antena 3, că procurorul care a avut cel mai bun proiect managerial pentru conducerea DNA nu i-a creat convingerea că va fi cel mai bun procuror-şef al DNA.

"Am demarat şi desfăşurat procedura de numire a procurorului şef al DNA. Prima dată, Comisia pe care am prezidat-o eu i-a respins pe toţi cei patru candidaţi şi nu-i mai amintesc. Acum am avut şase candidaţi. Nu am propus la şedia DNA pe cel sau cea care a avut cel mai riguros şi cel mai frumos proiect managerial. De ce anume? Pentru că am constatat o mare diferenţă între scriptic şi interviu. Sigur, am toată consideraţia faţă de fiecare dintre cei şase candidaţ, dar cel mai bun proiect managerial nu mi-a creat convingerea că acel candidat va fi cel mai bun procuror şef al DNA", a afirmat ministrul Justiţiei.

"Doamna procuror, prin modalitatea prin care a expus bunele şi mai puţin bunele DNA, unanim a convins comisia că dânsa este cea care trebuie să fie desemnată drept candidat pentru şefia DNA. Sigur, mai departe vom vedea ce va fi", a afirmat Tudorel Toader.

El a spus că va înainta propunerea sa către preşedintele Klaus Iohannis chiar dacă avizul CSM va fi negativ şi a precizat că va fi prezent la audierea Adinei Florea în Secţia pentru procurori a CSM.

"Am înţeles că CSM a stabilit un grafic pentru interviu şi pentru acordarea avizului, aviz care în oricare ipoteză rămâne un aviz consultativ. Sigur că procurorii CSM nu vor primi favorabil afirmaţia mea, dar, indiferent de avizul dânşilor, voi continua procedura şi voi trimite mai departe propunerea. Îi respect în limitele cuvenite, dar uneori am şi eu rezerve. Aştept momentul când doamna procuror va fi audiată, voi fi prezent, voi aştepta să dea avizul cel mai adecvat. Personal, cred cu toată convingerea că avizul va fi unul negativ, dar eu imediat ce-l primesc, trimit la preşedinte candidatura doamnei procuror", a adăugat Toader.

Procurorul Adina Florea de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, propusă de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, va fi audiată în 27 septembrie în Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde îşi va susţine proiectul de management cu care a candidat, iar în 2 octombrie CSM va transmite ministrului Justiţiei avizul consultativ.

Adina Florea - propusă joi de ministrul Justiţiei pentru postul de procuror-şef al DNA - este procuror la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Timp de mai mulţi ani, Adina Florea a condus Parchetul Tribunalului Constanţa, ulterior ocupând şi funcţia de procuror general adjunct al instituţiei.

Adina Florea spune în proiectul de management cu care a candidat pentru această funcţie, alături de alţi cinci procurori, că un bilanţ necosmetizat al activităţii DNA pune în lumină destule, dacă nu prea multe, abateri de la rigorile statului de drept. Ea enumără, între "disfuncţiile esenţiale", plasarea DNA în afara legii prin activităţi de investigare care au depăşit limitele de competenţă prevăzute de Constituţie şi de legile organice, diminuarea încrederii publice în DNA prin activităţi explicite de încălcare a principiilor care guvernează exercitarea funcţiei de procuror-şef sau respect instituţional intenţionat diminuat faţă de alte instituţii şi/sau autorităţi publice, cooperare loială deficitară şi obligaţia de rezervă eludată.

De asemenea, Adina Florea enumeră în proiectul de management şi lipsa de asumare a responsabilităţilor profesionale de către procurorul şef al DNA în situaţii în care o asemenea asumare se impunea ca urmare a stabilirii, prin hotărâri judecătoreşti definitive, a caracterului deficitar şi/sau nelegal, a activităţilor procesual penale derulate de procurorii din cadrul Direcţiei, numărul în creştere al soluţiilor de achitare definitivă dispuse de instanţele de judecată, modul deficitar de soluţionare a situaţiilor de criză care au umbrit activitatea DNA, indicii de atragere a competenţei altor unităţi de parchet, cu încălcarea normelor de competenţă legală, semnale publice privind practici de "prioritizare" a anchetelor penale fără niciun fundament legal, cu riscul creării percepţiei sau chiar existenţa unor "vendete" şi prin denaturarea sensului real al sintagmei "... exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia".

Multe dintre aceste "vulnerabilităţi şi disfuncţii" enumerate de Adina Florea se regăsesc între criticile pe care ministrul Justiţiei i le aducea Laurei Kovesi. De altfel, prima "lucrare" din bibliografia indicată de Adina Florea este raportul lui Tudorel Toader vizând actitatea fostului procuror-şef al DNA.