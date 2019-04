Tudorel Toader explică de ce a respins toţi candidaţii pentru funcţia de procuror general

Media de vârstă a celor 2560 de procurori din România este sub 40 de ani, adică aproape cât vechimea în magistratură a domnului Augustin Lazăr. Din cei 2560 de procurori, sigur avem foarte mulţi procurori oneşti, de bună credinţă, care au condiţii legale şi care poate îşi doresc să desfăşoare activitate managerială la nivelul de conducere al Parchetului general. E vremea unei schimbări, a aducerii altei generaţii, altei mentalităţi de gândire, de abordare de management la nivelul Ministerului Public”, a afirmat ministrul Justiţiei.Tudorel Toader a precizat că, în unanimitate, comisia a aprfeciat că este nevoie de un alt profil de procuror general.„Cert este: comisia a apreciat în unanimitate faptul că, raportându-ne la programul managerial, care priveşte viitorul, la experienţele profesionale de până în prezent, care privesc trecutul, la modul în care şi-au prezentat programul şi au răspuns întrebărilor, niciunul dintre candidaţi n-are profilul procurorului general european, modern, de bună credinţă, fără un trecut pătat şi care poate să dinamizeze activitatea Ministerului Public”, a precizat Toader.Întrebat dacă se mai poate înscrie Augustin Lazăr la concurs, ministrul a explicat: „Noi nu avem o prevedere care să spună: cine a candidat o dată şi a fost respins nu mai poate să candideze a doua oară. Dacă săptămâna viitoare, peste două săptămâni, avem un nou interviu de selecţie, voi întreba simplu: ce s-a întâmplat în plus ca să schimbe convingerea comisiei că de data asta are vocaţie şi toate atributele procurorului general”.Cei patru candidaţi la postul de procuror general al României, respinşi miercuri, sunt Augustin Lazăr, Marian Drilea, Gabriela Scutea şi Daniel Horodniceanu.

