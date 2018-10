Toader, despre modificările aduse de OUG: Creşte vechimea pentru a putea accede la DIICOT şi DNA

Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, a declarat ministrul Tudorel Toader la Palatul Victoria.

Principala modificare vizează amânarea schemei de pensionare anticipată pentru magistraţi. Această amânare a fost cerută insistent de către Comisia de la Veneţia.

"Suntem în momentul în care se încheie o perioadă de dezbateri pe cele trei legi ale Justiţiei. A fost publicată şi cea de-a treia, care urmează să intre în vigoare mâine. Pentru corelarea unora dintre prevederi, pentru preluarea unora dintre recomandările Comisiei de la Veneţia, pentru preluarea unora dintre solicitările CSM, pentru alte necesare corelări, Guvernul a adoptat prezenta OUG. Noi considerăm că modificările aduse legilor Justiţiei se vor dovedi benefice pentru justiţie, pentru cetăţeni", a declarat Toader după şedinţa de Guvern în care a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă.





Ministrul a precizat că forma Ordonanţei nu reprezintă un compromis cu Comisia de la Veneţia. „Eu nu am mers la Comisia de la Veneţia pentru a negocia, cum am auzit în spaţiul public, soluţiile din OUG. Nu am mers nici pentru a solicita şi a lua aprobare pentru aceste soluţii, nici pe cont propriu fără o prealabilă dezbatere cu decidenţii din ţară", a precizat ministrul.





Toader a menţionat că se măreşte vechimea necesară în profesie în magistratură pentru cei care vor dobândi funcţia de procuror general, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, funcţiile de conducere de la DNA şi DIICOT.





"Vechimea minimă acum este de 8 ani şi va fi de 15 ani. La MJ, când se fac acele interviuri, ne recomandă Comisia de la Veneţia să dăm dovadă de mai multă transparenţă. Am preluat modelul CSM şi pe viitor respectivele interviuri vor fi transmise în direct, vor fi arhivate, vor putea fi văzute de oricine este interesant",a subliniat Toader.





O altă modificare se referă la majorarea până la 10 ani a vechimii în profesie pentru a ocupa o funcţie de procuror în DNA sau în DIICOT.





„Se consolidează prin OUG şi statutul procurorului detaşat la DNA sau DIICOT, în sensul că acum procurorul general poate să-i revoce dacă le aplică cea mai redusă sancţiune, avertismentul. Şi atunci am eliminat posibilitatea revocării de către procurorul general în prezenţa celei mai mici sancţiuni. Aici o precizare care nu-i de natură decât să sublinieze faptul că viitorii proucrori care vor funcţia la secţia pentru investigarea magistraţilor vor beneficia de drepturile procurorilor detaşaţi”, a mai explicat ministrul Justiţiei.





Ministrul Justiţiei va putea sesiza Inspecţia Judiciară pentru a stabili dacă există indicii de abatere disciplinară din partea procurorilor, este o altă modificare introdusă în OUG. Tudorel Toader a argumentat prin autoritatea pe care o are ministrul Justiţiei asupra procurorilor, autoritate dată de Constituţie. Toader şi-a exprimat speranţa că nu va folosi această prevedere.





Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul Justiţiei., a anunţat luni ministrrul Justiţiei Tudorel Toader, care a precizat că demersul a fost necesar pentru corelarea unora dintre prevederi, pentru preluarea unora dintre recomandările Comisiei de la Veneţia, pentru preluarea unora dintre solicitările CSM.





„Evident, autoritatea asta ar fi pur declarativă dacă nu ai avea şi un instrument juridic pentru a interveni. (...) Am un an şi jumătate de când sunt ministru şi nu am folosit niciodată acest instrument. Îmi doresc să nici nu-l folosesc”, a precizat Toader.





Referitor la revocarea membrilor CSM, ministrul a spus că i se pare necesară eliminarea din lege a prevederii care spune că membrii pot fi revocaţi din funcţie dacă peird încrederea celor care i-au ales, pentru că încrederea este subiectivă şi nu poate fi cuantificată. Toader a spus că inclusiv Comisia de la Veneţia a avut această părere şi că a preluat elemente procedurale propuse de CSM în acest sens.





Pensionarea anticipată a magistraţilor a fost amânată până la finalul anului 2019 pentru a evita criza de deficit de personal, a mai anunţat ministrul Justiţiei.





„Am decis amânarea pensionării anticipate la 20 de ani până la finele lui 2019. Comisia de la Veneţia ar spune că ar fi o problemă dacă magistraţii s-ar pensiona la 20 de ani de muncă efectivă, am înţeles că ar fi vorba de 2.100. Asta nu înseamnă că toţi s-ar pensiona în aceeaşi zi. Propunerea a venit de la CSM, CCR a validat, Comisia a spus că este o problemă, pentru că s-ar crea un deficit de personal. Atunci, pentru a ţine echilibrul, pentru a răspunde preocupărilor Comisiei de la Veneţia, am decis amânarea pânî la finalul lui 2019, să vedem câţi se pensionează, câţi intră în sistem şi la finalul anului viitor se va decide”, a explicat ministrul.





Toader a mai spus că va fi făcută o analiză la nivelul Ministerul Public pentru a vedea câţi procurori detaşaţi îndeplinesc cerinţele legale pentru a ocupa aceste funcţii. În acelaţi timp, mandatele magistraţilor detaşaţi aflate încă în curs nu vor fi încetate.





Toader a precizat, de asemenea, că unul dintre secretarii de stat în Ministerul Justiţiei şi-a dat demisia.





„Legile justiţiei sunt şi ele perfectibile. Probabil vor fi necesare şi alte modificări, dar am mers de două ori la Comisia de la Veneţia, m-am dus cu draftul de OUG, nu pentru a cere avizare, ci ca să discutăm coordonatele noii reglementări în acord cu standardele europene. Joi merg la Veneţia şi se va dezbate şi această OUG care va fi integrată avizului prealabil. Speranţa mea este ca în avizul final să se ia act de faptul că fie şi parţial, România se racordează la standardele europene din această perspectivă”, a declarat Toader în încheiere.