Termen în dosarul Belina. Cele două funcţionare de la Biroul de Cadastru recunosc că au greşit

Rodica Guşă, asistent registrator la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria, care este acuzată de fals intelectual a declarat în faţa instanţei că nu a comis vreo infracţiune cu intenţie.

„Nu ma simt vinovată de comiterea vreunei infracţiuni cu intenţie. Este o muncă si o presiune uriaşă, ceea ce justifică apariţia unor erori multiple. Nu am ştiut niciodată detalii despre Belina si braţul Pavel. Nici eu, nici colegii mei. Nu ştiam despre Belina, ce e acolo şi la ce foloseşte. Intabularea nu am făcut-o noi, ci a fost făcută în 2004, la judecătoria Turnu Măgurele. În legătură cu cele 2 contracte de închiriere, cele două părţi aveau cunoştinţă de clauze. Înscrierea în cartea funciară a unui astfel de contract nu afectează înţelegerea dintre părţi. Nu exista niciun interes din partea mea”, a declarat Rodica Guşă în faţa instanţei, potrivit publicaţiei Mainnews.ro.

„În legătură cu actul adiţional încheiat între statul român şi Tel Drum nu ştiu cine l-a adus, mi-a fost repartizat pentru soluţionare. După câteva zile s-a prezentat la ghişeu cineva din partea Teldrum şi a cerut radierea contractului, aşa cum solicitase de la început. Dar, din cauza grabei, uneori uitam să le radiem. Apoi am îndreptat eroarea şi am radiat contractul. Această modificare nu a produs beneficii sau pagube vreunei persoane. Nu ştiam de Hotărârea care trebuia dată de Guvern. A fost vorba doar de o eroare”, a mai declarat Rodica Guşă, asistent registrator la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria.

Procurorul de caz a intervenit imediat. „Dacă tot aveaţi foarte mult de lucru şi înregistraţi întârzieri mari, cum vă explicaţi că aţi soluţionat cererea de radiere a contractului numai după 30 de minute? A intervenit cineva pentru urgentarea lucrării?”

Rodica Guşă a susţinut în faţa instanţei că termenul de soluţionare pentru acel tip de cereri era de 3 zile lucrătoare: „Nu-mi explic cum s-a întâmplat acest lucru. Aveam termen de soluţionare de 3 zile pentru acel tip de cereri”.

Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria a recunoscut că a greşit atunci când a făcut înscrieri în cartea funciară pentru contractele prin care UAT Seaca a închiriat terenuri către Tel Drum, însă pune totul pe seama oboselii şi a volumului mare de muncă. Ea este acuzată de procurori de fals intelectual.





“Am săvârşit această operaţiune din cauza volumului mare de muncă si a complexităţii muncii, care a dus la oboseală şi surescitare. Aceste cereri de îndreptare eroare materială au termen de soluţionare de o zi. Nu am săvârşit cu nicio intenţie această eroare materială şi nici nu am conştientizat producerea ei. Eu doar mi-am îndeplinit îndatoririle de serviciu. Am luat din arhiva actele, după începerea anchetei şi mi am dat seama de eroarea comisă.

Mi-am dat seama că am greşit, că nu trebuiau radiate cele doua contacte, că singura explicaţie este oboseala acumulată. Nu cunosc şi nu am vorbit niciodată cu o persoană de la Tel Drum. Repet, nu am avut niciun interes in cauză, singura explicaţie o reprezintă volumul mare de muncă”, a declarat Mariana Sanda Gheorghiu.