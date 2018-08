Taximetristul agresat de jandarmi: „Ne-au oprit şi au început să ne bată fără nicio explicaţie“

Bărbatul a declarat că au fost bătuţi fără niciun motiv, deşi au strigat că sunt turişti şi nu au nicio legătură cu protestul. Taximetristul, care a fost lovit şi el şi a suferit o fractură la braţ, având mâna dreaptă în ghips, afirmă că va da în judecată Jandarmeria şi va cere daune, iar la fel vor proceda şi turiştii israelieni.

"Am plecat de la un hotel din Bucureşti şi ne îndreptam spre un club şi ne-au oprit jandarmii, la intersecţia Ion Mihalache cu Banu Manta, şi au început să ne bată. Fără niciun motiv, nici nu am apucat să reacţionăm. (...) Cetăţenii israelieni nu aveau nicio legătură cu protestul (...) Ne-au oprit şi ne-au luat bătaie. (...) Turiştii au fost bătuţi foarte mult în maşină, cu pumnii şi cu bastoanele. Ei strigau <<sunt turist>>, eu că sunt taximetrist şi tot ne-au bătut. (...) Pe urmă, ne-au tras afară din maşină, ne-au încătuşat, ne-au bătut şi încătuşaţi. Apoi, cred că şi-au dat seama că au greşit şi ne-au lăsat în pace. Mi-au controlat maşina, unde nu au găsit absolut nimic, mi-au făcut poze la buletin. Unul dintre turişti a fost bătut cu mine, doi dintre bărbaţi au fugit şi în dreapta mea a fost o doamnă, turist. Ei ţipau că sunt turişti şi tot ne loveau. Am oprit maşina în faţa lor (a jandarmilor - n.r.), toţi 30-50 fugeau spre mine”, a povestit taximetristul, Ionuţ Rădulescu, în vârstă de 30 de ani.

În urma agresiunii, el a suferit o fractură de antebraţ şi spune că trebuie să stea cu mâna stângă în gips 42 de zile: "În acest timp nu pot face absolut nimic, sunt stângaci (...) Nu înţeleg de ce tot dădeau, dacă eu eram pe burtă şi încătuşat”.

El a mai spus că a plecat de la faţa locului cu taximetrul până la un hotel, de unde a sunat şi a solicitat o ambulanţă, fiind transportat la Spitalul Universitar.

Taximetristul mai spune că şi-a angajat un avocat şi că va da în Judecată jandarmeria şi va cere daune, iar în acest mod vor proceda şi turiştii israelieni.

Explicaţiile jandarmeriei

Coordonatorul acţiunii jandarmilor din Piaţa Victoriei, din data de 10 august, maiorul Laurenţiu Cazan, a susţinut joi, la TVR, fiind întrebat în legătură cu agresiunea comisă de jandarmi asupra unor turişti israelieni aflaţi într-un taxi, că erau verificate toate taxiurile existând informaţii că unele dintre persoanele violente încercau astfel să părăsească zona.

El a explicat că incidentul în care au fost implicaţi turiştii israelieni a apărut după ce s-a intervenit pentru stabilirea ordinii publice şi că aceea era o zonă în care foarte multe persoane acţionau împotriva forţelor de ordine, respecitv zona Titulescu spre Banu Manta.

"Era o situaţie în care cei care atacau forţele de ordine, cei care au făcut acea baricadă cu mobilierul stradal (...), sunt şi imagini în media (...) Jandarmii care acţionau în zonă respectivă au observat că, în momentul în care noi ne-am dus în zona respectivă să respingem acel grup, o parte dintre ei foloseau taxiurile ca să plece din zonă. Ca o măsură a fost să verificăm şi acea zonă cu taxiuri", a relatat Cazan.

Ambasada Israelului în România a anunţat luni că patru turişti israelieni care se aflau într-un taxi în zona Pieţei Victoria, în timpul intervenţiei jandarmilor la protestul de vinei, au fost scoşi din maşină şi bătuţi de forţele de ordine, cu toate că au arătat paşapoartele străine şi au explicat că nu au nicio legătură cu manifestaţia din Bucureşti. Cetăţenii israelieni vor depune plângere penală.