Tătaru: Peste două zile la Suceava se predă managementul unei echipe civile

”La Suceava şi la Deva am fost după un moment în care am avut manageri interimari civili care şi-au dat demisiile. Deşi începuseră să apară medicamente, echipamente, materiale sanitare nu au putut gestiona situaţia. Poate nu aveau nici autoritatea şi atunci am recurs la management militar. Managementul militar nu a făcut altceva decât a impus rigurozitatea, respectarea unor circuite şi să nu vă gândiţi că nu s-au blocat în nişte inerţii sau respingeri. Dar au fost consecvenţi”, a declarat, marţi seară, la Digi 24, Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că, de joi, Spitalul Judeţean suceava va fi din nou condus de o echipă civilă.

”Peste două zile, la Suceava se predă managementul unei echipe civile. Avem în acest moment circuite, avem personal reabilitat, avem o încredere recăpătată, avem un spital care poate face activitate medicală şi eu sper că această săptămână în care tandemul conducere militară cu cea civilă, aleasă din rândul cadrelor medicale, să poată face o predare în acelaşi condiţii în care s-a făcut şi conduita în managementul militar”, a mai declarat Nelu Tătaru.

Acesta a explicat că, deşi managementul militar nu a fost acceptat la început, ulterior personalul s-a obişnuit.

”Am fost la Deva şi mă întrebau dacă nu ar putea să mai rămână vreo doi ani”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

O echipă din Ministerul Apărării Naţionale, formată din patru militari - colonel medic Daniel Ionuţ Derioiu – manager, locotenent-colonel medic Dinu Chioralia - director medical, locotenent-colonel Cristian Mihoci – ofiţer de stat major şi maiorul Bebi Lupaşcu – ofiţer de logistică, a preluat managementul medical şi operaţional al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, începând cu data de 2 aprilie.

În judeţul Suceava sunt în continuare cele mai multe cazuri de coronavirus, respectiv 2.695, municipiul Suceava şi opt comune limitrofe fiind în carantină.