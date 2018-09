Tatăl Adinei Florea, explicaţii după ce intervenţia telefonică de la B1 i-a fost întreruptă de soţie. Ce spune despre disputa dintre Dragnea şi Firea

Să le rezolve aşa cum trebuie. Adică legal. Nu umblăm pe influenţe. Asta sunt lucruri de duzină pe care le fac diferiţi tipi sau diferite tipe. Nu, fiica mea nu face d-astea. Aşa a fost crescută şi aşa face”, a declarat Dumitru Florea, pentru publicaţia Vice întrebat fiind dacă nu vede un conflict de interese între faptul că fiica ei ar putea conduce Direcţia Naţională Anticorupţie, poziţie din care i-ar putea ancheta pe colegii lui din PSD.



Contactat de reporterii de la Vice, Dumitru Florea nu a dorit să clarifice afirmaţia legată de preşedintele Iohannis şi posibilele dosare penale ale acestuia. „Nu ştiu ce au zis la B1...” şi „Nu ştiu nimica despre Klaus Iohannis, eu ştiu că el este şeful statului român…”, a declarat acesta.

În schimb a vorbit despre intervenţia soţiei sale, când se afla în direct la B1TV:

„Poate că era supărată, dar, pe mine, n-avea de ce. Mai mult am fost eu supărat când am auzit ce a zis ăla de la B1. Mă rog, asta e viaţa. Soţia spune ce spun şi eu, şi o lasă să facă ce trebuie. Sunt vorbe mai rare pe care le auziţi de la mine şi nu le auziţi de la multă lume“.

Întrebat de ce a ales PSD şi de partea cui este în disputa dintre Dragnea şi Firea, Dumitru Florea a spus că nu are o dragoste deosebită pentru PSD.





„Nu am aşa, o dragoste deosebită. Nu am pentru PSD, am o tragere deosebită pentru funcţia pe care o ocup acolo şi îmi văd de treabă. Disputa dintre Dragnea şi Firea se va termina şi fiecare are un punct de vedere. Al meu e împărţit. Nu poate să fie un punct de vedere hodoronc-tronc, aşa. Firea mai şi exagerează. Bineînţeles că vrea să facă treabă, eu o admir că vrea să facă treabă şi bine face că vrea să facă treabă. Că ăştia care vor să facă treabă au devenit monumente ale naturii“, a explicat el.