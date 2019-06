Tăriceanu vorbeşte despre „republica procurorilor”, Kovesi şi Lazăr, pornind de la cazul fetiţei din Baia de Aramă

„Mă număr printre românii stupefiaţi şi emoţionaţi de drama micuţei Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Aramă. Ca părinte ştiu ce înseamnă delicateţea unui suflet de copil, iar adopţiile întotdeauna îmbracă forme dificile pentru micuţii care îşi schimbă peste noapte personajele din preajmă, căminul unde vieţuiesc, oraşul etc. Nu am să mă pronunţ faţă de profunzimile acestui caz, pentru că nu le cunosc şi sunt convins că alţii o vor face – trebuie să o facă! – mai bine decât mine. Plus de asta, văd tot mai mulţi încercând să-şi extragă capital de imagine din drama copilului. O singură măruntă observaţie mi-aş permite să fac, de pe margine. Anume că şi eu, şi restul românilor, probabil, am asistat la un spectacol năucitor şi dureros implicând prezenţa unui procuror şi a mascaţilor la un caz de adopţie cu ceva probleme. Cu adevărat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai poate tăgădui asta, o dată ce nimic nu se mai face sub soare fără generoasa participare şi contribuţie a colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi”, scrie Tăriceanu pe Facebook.

El se întreabă dacă ne întoarcem în timp la vremurile când şi maternităţile erau supravegheate de procurori.

„Oare vin vremurile când procurori delegaţi vor asista la cursurile şcolare, în clase, pentru a se asigura că se respectă la virgulă programa şcolară? A ajuns procurorul „omul providenţial” care, împreună cu omniprezenţii mascaţi, salvează patria? Eu nu cred că acesta e viitorul României. Voi ce credeţi dragi compatrioţi?”, întreabă Călin Popescu Tăriceanu.

Fetiţa de opt ani a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal din Mehedinţi, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA. Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”mami, nu vreau să plec”, în timp ce procurorul trage de ea şi încearcă să o ducă la maşină, pentur a fi preluată de părinţii adoptivi..

Acţiunea a stârnit un val de reacţii negative, sute de persoane cerând clarificarea situaţiei şi verificarea modului în care s-a făcut adopţia.

Mai multe fotografii care o înfăţişează pe Sorina alături de mama adoptivă, fratele şi bunica au fost făcute publice, iar familia afirmă că fetiţa a mâncat şi apoi şi-a desfacut bagajele şi cadourile primite şi că se simte foarte bine.

Avocatul Adrian Toni Neacşu anunţă duminică, într-o postare pe Facebook, că a revizuit o plângere penală pe care un ONG o va depune la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie împotriva procurorului Maria Piţurcă, de la Parchetul Curţii de Apel Craiova,.care a preluat-o de la asistentul maternal pe Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, adoptată de o familie de români stabilită în SUA. El spune că există indicii că procurorul a folosit un mandat de percheziţie în mod abuziv şi, sub pretextul acestuia, a luat cu forţa şi ilegal fetiţa.

Mandatul de percheziţie la locuinţa asistentului maternal care o avea în plasament pe Sorina viza strângerea de probe privind mai multe infracţiuni, printre care lipsirea de libertate, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, înşelăciune, conform documentului făcut public pe un grup de susţinere.

Procurorul general a dispus verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind acţiunea procurorului Maria Piţurcă în acest caz.

Parchetul general a anunţat că verificările vor viza împrejurările şi modalitatea în care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a exercitat supravegherea cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce priveşte coordonarea activităţii de efectuare a percheziţiei domiciliare din ziua de 21 iunie 2019.

Controlul va fi făcut de către procurori din cadrul Serviciul de Îndrumare şi Control.

Şi Inspecţia Judiciară a fost sesizată ca urmare a deciziei preşedintelui CSM Lia Savonea în legătură cu procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul fetiţei, sesizarea vizând posibila încălcare a prevederilor din Constituţie referitoare la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi protecţia copiilor şi a tinerilor.

De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a precizat sâmbătă, că a aprobat trimiterea unui mesaj către Ambasada SUA, cu dorinţa de a avea o strânsă colaborare în ceea ce priveşte situaţia copilului şi că luni, corpurile de control ale ANPDCA şi ANPIS se vor afla în Dolj şi Mehedinţi pentru a face un raport asupra situaţiei.

