Chiar dacă nu ştim cine a făcut filmuleţul respectiv şi cu ce scop, la prima impresie pare a fi vorba despre un flashmob. Dar ceea ce m-a intrigat a fost descrierea care a însoţit respectiva postare: „În Franţa frauda Coronavirus a ajuns la cote alarmante. Doctorii şi asistentele şi-au dat jos măştile şi protestează. Respect!”.

Coronavirus- o fraudă. Aceeaşi poveste fake cu aşa-numitul „raport” emis de Ministerul de Interne german, numai că acum avem o postare cu un impact pe social-media devastator. Până pe 9 iulie, postarea a reuşit să strângă circa 2.2 K reacţii, 255 de comentarii, 6 K distribuiri şi peste 193 K de vizualizări pe Facebook. Şi asta datorită, în mare parte, unui număr mare de redistribuiri oferit de conturi reale sau fake pe diverse grupuri de discuţii (echo chambers – sistem închis unde membrii acţionează şi îşi împărtăşesc opiniile în funcţie de un bias al confirmării).

Filmuleţul respectiv fusese urcat pe platforma de socializare de pagina Generatia „Feisbuc” & Diaspora Romaneasca. O pagină creată în noiembrie 2014 „imediat ce domnul Johannis (sic!) a câştigat alegerile prezidenţiale” sub denumirea de Generatia Feisbuc & Diaspora din Romania (cică au scris „Feisbuc” pentru că Zuckerberg nu dă voie utilizarea termenului de Facebook pe paginile care nu aparţin companiei).



După un an, administratorii din România (3 conturi) decid să-i schimbe numele paginii încă de vreo trei ori. Tot din descrierea paginii aflăm că pe unul dintre administratori îl cheamă Florin şi ar avea experienţă „în promovarea hotelurilor din Palma de Mallorca”, este neafiliat politic şi că ar fi un foarte bun „Social Media Manager” sau comunicator pentru că a descoperit succesul reţelei de socializare: cunoaşterea tuturor opţiunilor.

Domnul Florin are dreptate în ceea ce priveşte succesul de pe Facebook. În ultimii 6 ani a reuşit să strângă peste 370.000 de aprecieri şi un grup de discuţii cu peste 27.000 de „oameni cu bun simţ”.

În acelaşi timp, vrea să ne convingă că nu e ceilalţi şi că nu are, chipurile, nevoie de like-urile şi share-urile noastre, dar nu uită să-şi îndemne vizitatorii să invite prietenii „să fim cât mai mulţi pentru ca vocea noastră să se audă cât mai departe”:

Administratorul Florin mai are şi un credo personal – să lupte pentru orice obiectiv care are în fond un rezultat pozitiv. Dar ceea ce dl. Florin nu spune direct e că pagina fusese creată mai mult pentru promovarea site-ului romaniprinlume.info de pe care îşi scoate bani frumoşi.

Aşa se explică şi de ce platforma de ştiri e acum ticsită cu articole de clickbait (copy-paste) şi reclamă cu remedii naturiste împotriva varicelor, durerilor articulare şi diabetului; inclusiv cu sfaturi „practice” ca să scapi uşor de papiloame şi „metode militare” pentru îmbunătăţirea vederii. Toate expuse cu ajutorul platformei MGID Ads (setată la făcut bani din per-click/per-view).

Datele de pe whois arată că site-ul fusese înregistrat pe 23 noiembrie 2017 cu hosting în Statele Unite (California). Chiar dacă datele personale ale administratorului sunt ascunse, am descoperit cu ajutorul unui program de arhivare că prin 2018 site-ul afişa la adresa de contact e-mailul lui oarecare Zoltan Pataki.

Probabil că domnul Florin era pe atunci la muncă în Spania. Era ocupat cu hotelurile sau culesul de căpşuni pentru a pune un ban de-o parte cu care să cumpere mai apoi site-ul de la Zoltan 😊

În orice caz, domnul Florin a ajuns în cele din urmă la „performanţa” de a obţine un „rezultat pozitiv” în promovarea fake news-ului. Dar s-o luăm pas cu pas.

Am vrut să verific, în primul rând, dacă a apărut vreo ştire în presa din România sau cea internaţională despre celebrul protest al „Halatelor albe” din Franţa. Rezultatele mi-au afişat câteva ştiri cu manifestaţii stradale din mai-iunie, dar fără a identifica filmuleţul respectiv.

Am luat o captură din video şi am căutat pe Google după reverse image search şi... Bingo! Lista de afişări m-a trimis direct la pagina Collectif Inter-Hopitaux care publicase acelaşi filmuleţ (în HD) pe 15 ianuarie (cu 6 luni în urmă!).

Din descriere aflăm că protestul medicilor, într-adevăr, a avut loc la spitalul Saint-Louis din Paris, dar nu are nicio legătură cu coronavirusul: „Supăraţi că n-am fost auziţi şi în solidaritate cu acele 1200 de demisionari: ne aruncăm halatele”.

Ne uităm mai departe pe rezultatele afişate de Google, şi descoperim o serie de tweet-uri cu acelaşi filmuleţ şi cu hashtag-uri caracteristice protestelor anti-guvernamentale organizate de mişcarea „Vestelor galbene”: #EnsembleSauvonsLHopital #greve18janvier şi #GiletsJaunes – ceea ce confirmă că evenimentul fusese la un moment dat chiar viral pe social-media, şi ar fi trebuit să apară în presă.

Pentru a afla mai multe detalii despre protest, am hotărât să mă uit şi peste presa franceză. De aici aflăm că protestul medicilor a avut loc pe 14 ianuarie, când ceremoniile oficiale de la spitalul Saint-Louis din Paris au fost perturbate de un protest spontan al medicilor, care şi-au aruncat demonstrativ halatele albe în semn de solidaritate cu colegii lor care şi-au anunţat demisia in corpore dacă ministrul francez al sănătăţii nu renegociază bugetul spitalului şi salariile medicilor. La fel, niciun cuvânt despre coronavirus.

Nici nu avea cum, în condiţiile în care autorităţile franceze intră în alertă abia pe 23 ianuarie după ce au primit informaţii de la Ambasada Chinei la Paris că o femeie, suspectată a fi bolnavă de coronavirus, a fugit din ţară şi s-a lăudat pe reţelele de socializare că a mâncat la un restaurant de lux din Franţa. Mai mult, primul caz de îmbolnăvire de covid-19 în Franţa (şi Europa) a avut loc la zece zile de la protest, abia pe 24 ianuarie.

Ce învăţăminte ar trebui să tragem de aici?

În primul rând, să ne gândim de două ori înainte de a distribui un filmuleţ care ne indignează sau ne enervează extrem de mult. Deseori, aceste tipuri de postări funcţionează ca nişte capcane abile întinse pentru naivi.

Iar pentru că suntem zilnic bombardaţi de informaţii false despre pandemia de coronavirus, îţi recomand să consulţi şi site-urile oficiale:

Informaţi-vă din surse sigure şi de calitate. Think Before You Share!

Analiză de Nicolae Ţîbrigan, membru în Consiliul de Experţi LARICS şi expert asociat LID Moldova.