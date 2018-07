Simona Marcu, şefa CSM: Apărarea independenţei sistemului judiciar nu trebuie să fie pur formală

„Achitarea poate să fie determinată de tot felul de situaţii, unele imputabile, altele neimputabile procurorilor, impuse, de exemplu, de modificări legislative ori de decizii ale Curţii Constituţionale. În orice caz, orice achitare ar trebui să fie urmată de o analiză temeinică a cauzelor care au condus la pronunţarea soluţiei, iar dacă se identifică erori, acestea să fie asumate şi să conducă la prevenirea unor situaţii similare”, a spus preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Marcu, într-un i nterviu pentru Mediafax

Preşedintele CSM mai subliniază că lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie asociată cu o persoană, în contextul demiterii procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi: „Combaterea infracţiunilor de corupţie intră în sfera atribuţiilor mai multor instituţii ale statului şi nu poate fi asociată cu o singură persoană, oricare ar fi aceasta. Această activitate trebuie să continue şi va continua cu siguranţă”.

Simona Marcu a comentat şi pe marginea raportului Comisiei de la Veneţia: „Raportul evidenţiază pozitiv, de exemplu, separarea carierelor judecătorilor şi procurorilor, dar şi procedura de numire în funcţiile de conducere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, derulată de către Secţia de judecători. Comisia şi-a exprimat o opinie destul de fermă şi în privinţa procedurii de revocare a membrilor CSM, chestiune surprinzătoare, pentru că nu a fost un subiect dezbătut de opinia publică. În noua formă a legii a fost introdusă o procedură care a ridicat foarte multe semne de întrebare raportorilor”.

Cu privire la faptul că CSM este solicitat să se pronunţe în cazurile de încălcare a independenţei justiţiei prin unele afirmaţii lansate în special de politicienii cu probleme în justiţie, Simona Marcu a declarat că aceste aspecte vulnerabilizează sistemul de justiţie doar la o primă vedere.

„Au fost situaţii în care persoane publice au făcut la adresa judecătorilor sau procurorilor afirmaţii pe care noi le-am calificat ca fiind de natură să afecteze independenţa justiţiei, am adoptat hotărâri în acest sens şi am dat comunicate. N-aş spune că sunt mai frecvente situaţiile faţă de anii trecuţi, nici că sunt mai grave. CSM, în actuala componenţă, şi-a propus ca apărarea independenţei sistemului judiciar să nu devină pur formală. S-a hotărât să nu se mai reacţioneze la orice afirmaţie din spaţiul public, pentru că astfel de poziţionări vulnerabilizează, mai degrabă decât să ajute. Nu există o relaţie de proporţionalitate între numărul de reacţii ale CSM şi întărirea independenţei sistemului judiciar. Nu ştiu dacă am pierdut teren la capitolul imagine şi încredere, însă tot ceea ce facem în această perioadă este absolut necesar pentru viitorul justiţiei, ne autoreglăm, identificăm problemele din interiorul sistemului, recunoaştem atunci când greşim şi arătăm societăţii că suntem dispuşi să facem paşi concreţi în direcţia corectă. Toate aceste aspecte ne vulnerabilizează doar la prima vedere”, a declarat magistratul.