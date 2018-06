Sediul organizaţiei PSD Sector 2 din Capitală a fost vandalizat

Preşedintele PSD Sector 2, Rodica Nassar, a declarat că acesta nu este primul incident de acest gen cu care se confruntă.

„Este vorba despre vandalism în sensul în care cu vopsea de diferite culori a fost mâzgălit sediul. A fost desenată svastica nazistă pe fereastra sediului, iar pe sediu au fost scrise cuvinte unele greu de reprodus, altele gen: 'Plecaţi!'", a precizat Nassar.

„S-a mai întâmplat în primăvară. Atunci am făcut poze, după care am curăţat sediul şi am fost convinşi că nu se va mai repeta un asemenea incident. Din păcate, azi noapte - nu ştiu dacă este vorba despre aceiaşi sau alţi indivizi - au vopsit iar sediul", a adăugat Rodica Nassar.

Liderul organizaţiei de sector a PSD a menţionat că a fost depusă deja o plângere către organele abilitate.