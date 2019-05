Secţia Specială cere redeschiderea dosarului penal care îl vizează pe judecătorul CSM, Bogdan Mateescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fixat termen pentru soluţionarea confirmării redeschiderii cerută de SIIJ pe 6 iunie.

"Azi am aflat şi eu, nu comentez nimic deocamdată. DNA a dispus o clasare întemeiată pe art 16 lit a din Cpp- fapta nu există. În condiţiile în care am o conştiinţă curată şi nu am încălcat legea în viaţa mea, cererea SIIJ mi se pare suprinzătoare şi îngrijorătoare. Nu ştiu dacă SIIJ a mai formulat astfel de cereri până acum. Rămân adeptul desfiinţării SIIJ, nu interferez în niciun mod cu parcursul procesului, aştept hotărârea ICCJ pe care o voi respecta în orice condiţii", a declarat judecătorul Bogdan Mateescu, pentru publicaţia online sursazilei.ro





Presa centrală a relatat că dosarul care-l viza pe magistrat a fost clasat de către DNA cu câteva săptămâni înainte de operaţionalizarea Secţiei Speciale. „„Eu nu am fost niciodată citat de DNA şi nu am primit nicio soluţie, sper să nu fie acum, recent, comunicată la domiciliul meu din Băile Govora. Singurul lucru pe care îl mai ştiu este că într-o sesizare disciplinară împotriva mea adresată Inspecţiei Judiciare, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea a menţionat ceva în legătură cu o pretinsă faptă de abuz în serviciu pe care mi-o reproşa ca urmare a soluţiei judecătoreşti de invalidare a alegerii domniei sale în funcţie, ca urmare a condamnării în două rânduri pentru infracţiuni de corupţie. Repet, nu am fost niciodată chemat la DNA, nu am cunoştinţă oficial de niciun dosar şi nici vorbă să consider o eventuală existenţă a unui astfel de dosar drept vreo formă de presiune la adresa mea. Nici vorba”, declara la sfârşitul lunii octombrie a anului trecut, judecătorul Bogdan Mateescu.





Bogdan Mateescu este unul dintre magistraţii care au criticat relativ des legislaţia antijustiţie promovată de guvernarea PSD-ALDE, dar şi înfiinţarea Secţiei Speciale.

