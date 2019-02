Sebastian Ghiţă, despre punerea sub acuzare a lui Kovesi: A servit interesele altor ţări şi ale altor puteri

„Nu înţeleg de ce minte când declară că a participat numai la întâlniri instituţionale. O fi vreo instituţie la mine în beci. Nu înţeleg. Singură şi-a făcut probleme cu mărturia mincinoasă. Nu pricep de ce, pentru că minciuna are picioare scurte. Astăzi a spus că ne întâlneam, dar era cadru institutional.

Şi dacă o recuză pe doamna procuror Florea şi vine un alt procuror, ea trebuie să răspundă la întrebările procurorilor. Crede că scapă de acuzaţiile privind banii veniţi de la mine dacă scapă de procurorul de caz. Sunt convins de faptul că doamna Kovesi va răspunde în faţa legii. Cum mie nu mi-a plăcut ce mi-a făcut doamna Kovesi, eu nu o să-i fac dânsei. Realitatea este că şi-a construit o instituţie şi un mod de lucru neconstituţional, unde a servit interesele altor ţări şi ale altor puteri. În acest moment, stăpânii ei o împing spre alte ţări.

Procurorii au găsit o declaraţie în care doamna Kovesi spunea că nu mă cunoaşte, că nu a vorbit, că nu s-a întâlnit. Procurorii au întrebat-o şi ea susţine că s-a văzut în cadru oficial. Nu ştiu dacă la mine în vie, pe iarbă, era cadru oficial, nu ştiu dacă s-a mai văzut aşa ceva. Procurorii mi-au cerut dovada mitei, dovezile că eu am plătit acel avion cu care a fost adus domnul Popa. Toate aceste minciuni nu o ajută pe doamna Kovesi să explice cum un cetăţean, pe nume Ghiţă, s-a trezit el să plătească un avion către Ţiriac. Cum s-a trezit el să dea nişte bani pentru o acţiune coordonată de doamna Kovesi. Există o fractură de logică în ceea ce spune doamna Kovesi. Pe mail-uri erau dovezi că eu am comunicat cu doamna Kovesi şi doamna Ţiţian. Adresa ei de mail era cucuveauamov@gmail.com şi de aceea mai ţineţi minte că i-am dat înapoi două cucuvele. Ea mi le dăduse, că avea chestia asta cu cucuvelele şi le punea peste tot. Eu i le-am dat înapoi”, a declarat Sebastina Ghiţă la postul Antena 3.

În plus, acesta a afirmat că în schimbul sumei de bani necesare aducerii în ţară a fugarului Nicolae Popa, ar fi primit ajutor din partea fostei şefe DNA în dosarele sale penale pe care le instrumenta Direcţia în acea perioadă.

Kovesi a negat orice discutie cu Sebastian Ghiţă despre extrădare



Tot astăzi Laura Codruţa Kovesi a declarat că „Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare. Nu sunt adevărate acuzaţiile de luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă”, a spus Kovesi la ieşirea de la audieri.





„Nu am comis niciodată, dar niciodată fapte penale. Acuzaţiile sunt făcute de un inculpat dintr-un dosar DNA. Nu am avut niciun fel de atribuţii legate de extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia. Nu am exercitat niciun act abuziv în ceea ce priveşte extradarea, de extrădare s-au ocupat Poliţia şi Ministerul Justiţiei... Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare", a declarat Kovesi.





Kovesi a negat orice întâlnire neoficială cu Sebastian Ghiţă: Laura Codruţa Kovesi a declarat că pot exista fotografii cu ea de la evenimente la care a participat, însă pot să apară şi fotografii false, aşa cum au fost redate publicităţii şi înregistrări false. Kovesi mai spune că nu a discutat despre dosare în afara instituţiei.