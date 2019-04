Se cere demisia şefului Poliţiei Bacău, după ce a insultat femeile bătute de soţi

Simona Voicescu de la Asociatia Necuvinte, un organism nonprofit care se ocupă tocmai cu ajutarea victimelor violenţei domestice susţine că este inadmisibil ca un şef din poliţie, care mai este şi chestor, cel mai înalt grad profesional, să aibă o aşa atitudine.





„El imprimă dinamica de lucru a subordonaţilor şi aceştia vor acţiona ca atare. Este un poliţist de scoală veche care chiar aşa gândeşte când se referă la victimele violenţei domestice. Şi, din păcate, mai sunt şi alţi poliţişti care gândesc identic cu domnul chestor Oprişan. Culmea este că aceste afirmaţii sunt făcute în timp ce ministerul de Interne, Carmen Dan, a declarat toleraţă zero în acest domeniu. Poliţia Română tocmai vrea să cumpere brăţări electronice pentru supravegherea agresorilor, dar, în oglindă, domnul chestor le cere victimelor să nu sune la 112! Şi-a cerut scuze numai după ce Poliţia Română a anunţat că a declanşat verificări. Nu pentru că era convins că a greşit. Omul asta trebuie să-şi dea demisia.”, subliniat Simona Voicescu.





Coarnă: Nu poţi recomanda unei victime să nu sune la 112





Nici colegii de breaslă nu văd cu ochi buni declartaţiile chestorului. „Nu poţi recomanda unei victime dintr-un conflict domestic să nu sune la 112 atunci când primeşte o palmă pentru că numai ea ştie în ce pericol se află. Şi de la o simplă palma se poate ajunge la violenţe în care poate fi pusă în pericol chiar şi viaţa victimei. Tocmai din această cauză noi am cerut ca acele ordine de protecţie să poată fi date iniţial de poliţist. Numai aşa putem proteja cum trebuie victimele violenţei domestice. Sigur, acel ordin este apoi confirmat de instanţă, dar victima a fost pusă deja în siguranţă. Este cert, afirmaţia chestorului Oprişan nu ne onorează”, este de părere Dumitru Coarnă, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România.





IGPR a reacţionat





Pe lângă valul de revoltă pe care l-a stârnit în spaţiul public, afirmaţia lui Oprişan a atras şi reacţia Inspectoratului General al Poliţiei. Concret, instituţia a comunicat că face verificări în acest caz. „Referitor la declaraţiile făcute de inspectorul şef al IPJ Bacău, în timpul unei emisiuni difuzate la un post de radio din judeţ, facem următoarele precizări: conducerea Poliţiei Române a dispus verificări cu privire la acest aspect, întrucât prevenirea şi combaterea violenţei domestice reprezintă una dintre priorităţile instituţiei noastre. La finalul acestor verificări, vom reveni cu detalii referitoare la cele constatate şi la măsurile dispuse”, se arată în comunicatul transmis de IGPR.





Scuzele întârziate





Ulterior, şeful Poliţiei Bacău a transmis că regretă afirmaţiile făcute în spaţiul public. „Îmi cer scuze public pentru modul de exprimare şi vă asigur că intenţia mea era cu totul alta. Am dorit să subliniez că sunt situaţii când unele persoane sună abuziv la 112 şi, din acest motiv, viaţa oamenilor care au într-adevăr nevoie de ajutor poate fi pusă în pericol. În mod clar exemplul dat nu a fost unul potrivit”, a transmis Vasile Oprişan într-un comunicat. Chestorul a mai spus că-i pare rău pentru că a utilizat o situaţie „sensibilă”, care a permis interpretări.





„Îmi exprim părerea mea de rău pentru faptul că am utilizat o situaţie extrem de sensibilă care a permis interpretări şi dau asigurări în ceea ce priveşte intervenţia promptă a poliţiştilor băcăuani la toate evenimentele. Am considerat şi consider în continuare că violenţa domestică poate genera situaţii grave. Tocmai de aceea, orice astfel de caz va fi tratat cu maximă responsabilitate, operativitate şi celeritate de mine şi colegii mei”, a mai spus chestorul Vasile Oprişan.





Fenomenul creşte în fiecare an







Totul în contextul în care statisticile Poliţiei Române arată că dimensiunea fenomenului violenţei domestice nu este de neglijat, ba chiar este pe un trend ascendent, cu 23.001 de victime înregistrate anul trecut. Concret, totalul infracţiunilor săvârşite în cazuri de violenţă domestică a crescut în 2018 faţă de 2017 cu peste 2.200 de cazuri, arată Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor. Cea mai mare frecvenţă o au faptele încadrate la articolul care pedepseşte violenţa, respectiv 56% din total în 2017 şi 58% din total în 2018, iar creşterea numărului acestor infracţiuni între ultimii doi ani este de 2.336 de cazuri. În plus, numărul de victime adulte femei a crescut în anul 2018 cu 2.038 de persoane.

