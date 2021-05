Scrisoarea deschisă iniţiată de şoferii români de camione a ajuns la Parlamentul European: „Opriţi asasinatele şoferilor în parcări!”

„Scrisoarea noastră a ajuns la Bruxelles, atât la Parlamentul European cât şi la eurodeputaţii români. S-a solicitat deja o întalnire cu instituţile statului francez, dar este foarte important să continuam să strangem semnături dacă vrem cu adevarat să schimbăm ceva !”, a scris Adrina Mureşan, administratorul grupului Voluntari în Europa.

Scrisoarea deschisă este adresată comisarului european pentru transporturi Adina Vălean, comisarului european pentru afaceri interne Ylva Johansson şi comisarului european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale Nicolas Schmit şi este semnată de Dacian Cioloş, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul european şi de alţi şapte membri ai Parlamentului European.

Iniţiatorii atrag atenţia printre altele asupra necesităţii unor măsuri de siguranţă pentru şoferi şi protejarea bunurilor pe care le transportă, cât şi parcări mai sigure în toate statele membre UE, unde să nu mai fie victime sigure pentru astfel de atentate.

De asemenea, ei cer comisarilor europeni să colaboreze cu aurorităţile din statele membre şi să vină cu noi iniţiative pentru înbunătăţirea coordonatelor ce vizează securiatea şoferilor de camioane din Europa şi drepturi care să le asigure siguranţa în trafic şi la locurile de parcare.

Sub numele "Opriţi asasinatele şoferilor în parcări!", şoferii români de TIR au iniţiat o petiţie online pentru a atrage atenţia asupra fenomenului periculos ce se petrece în parcările de TIR-uri din ţările din vestul Europei.

Un şofer român de camion a fost înjunghiat mortal, duminică, de un atacator necunoscut într-o parcare de pe o autostradă din Franţa. Scena tragică s-a petrecut chiar sub ochii soţiei sale. Procuratura din Amies a anunţat, luni, deschiderea unei anchete.

Iar în urmă cu câteva zile un alt şofer român de camion a filmat scene teribile pe ruta Calais-Dover, traseu folosit adesea de imigranţii ilegali care îşi doresc să ajungă în Marea Brianie. În video se pot observa zeci de imigranţi violenţi care încearcă să oprească TIR-urile. Aceştia ameninţau şoferii cu pietre.

Iar potrivit publicţiei franceze nordlittoral.fr, în realitate erau peste o sută de migranţii care au blocat traficul, în noaptea de joi spre vineri, spre disperarea şoferilor.

Petiţia „Opriţi asasinatele şoferilor in parcări!”

"Un coleg a fost înjunghiat mortal.

Nu este primul şofer omorât în una din parcările Europei.

Se întâmplă în toate parcările din Europa, pentru că nimeni nu pune preţ pe viaţa şoferilor,nimeni nu dă doi bani pe siguranţa şoferilor in parcări, pentru că şoferul este considerat un număr, este cea mai ieftină piesă de schimb a camionului.

Se fură: motorină, marfă, se fură din cabină, situaţia se agravează pe zi ce trece în toată Europa şi nimeni nu mişcă un deget.

Ruta spre Anglia este de foarte multi ani cea mai periculoasă, se ştie : urca migranţii peste tine, pe cabină, sub cabină, in remorcă,sub remorca, sunt peste tot, blochează drumurile, creează ambuscade sub privirile autorităţilor franceze care par că sunt acolo sa protejeze pe atacatori.

Este momentul să revendicăm dreptul la siguranţa vieţii noastre!

Este momentul să cerem Uniunii Europene să iniţieze masuri europene pentru protecţia cărăuşilor Europei mici şi mari.

Semnam cu toţii petiţia! #viata_mea_conteaza", a scris iniţiatorul petiţiei online, Adriana Mureşan - "Voluntari în Europa".

Petiţia online semnată până acum de peste 6700 de persoane poate di accesată AICI.