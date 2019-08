„Salvaţi Copiii” salută demiterea lui Andronescu: „Educaţia românească nu are nevoie nici de trocuri politice, nici de reforme, ci de asumare reală”

Organizaţia „Salvaţi Copiii” consideră că fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu a dat dovadă de lipsă de empatie când a afirmat că Alexandra nu ar fi trebuit să se urce în maşina unui străin.

„Faptul ca premierul Viorica Dancilă a luat decizia de a o demite pe Ecaterina Andronescu din fruntea Ministerului Educaţiei, după ce aceasta a dat dovadă de lipsa de empatie, pe plan uman, dar mai ales de lipsa de cunoaştere a problemelor şi nevoilor din domeniul pe care îl conducea este un gest absolut firesc. Il salutam”, au transmis reprezentanţii organizaţiei „Salvaţi Copiii”.

Organizaţia „Salvaţi Copiii” mai atrage atenţia că prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 , act normativ care a eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, elevilor din România nu li se vor mai deconta abonamentele pentru transportul judeţean, lucru care va duce la creşterea abandonului şcolar în rândul copiilor de la sate.

„Atragem însă atenţia că problemele din sistemul de educaţie sunt grave şi nu se rezolvă prin câte o sancţiune politică sau printr-o acţiune de PR, ci prin politici şi programe complexe şi susţinute.

Problema transportului public în comunităţile rurale este una extrem de serioasă, fiind una dintre cauzele abandonului şcolar şi, la limita, poate pune în pericol viata copiilor. De altfel, Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România i-au scris Avocatului Poporului, atrăgând atenţia asupra faptului că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, elevilor din România nu li se vor mai deconta abonamentele pentru transportul judeţean, ceea ce va conduce la creşterea abandonului şcolar în rândul copiilor din mediul rural, cei mai vulnerabili din punct de vedere social-economic”, se arată în comunicat.

Cei de la „Salvaţi Copiii” atrag atenţia că mai important pentru copiii din ţară să li se rezolve problemele reale, care ţin de educaţie, siguranţă şi demnitate, şi că câteva zile de vacanţă în plus nu fac nicio diferenţă în viaţa lor.



„Educaţia românească nu are nevoie nici de trocuri politice, nici de reforme care de care mai personalizate şi nici de câteva zile de vacanta în plus, ci de asumare reală. E vorba despre copiii noştri şi despre drepturile lor egale la educaţie, siguranţă si demnitate.



Îi solicitam prim-ministrului României sa facă din educaţie o prioritate cu adevărat naţională, pornind de la buget şi alte resurse alocate. De asemenea, îi solicitam numirea unei persoane competente la portofoliul Educaţiei, unul dintre cele mai importante ministere în ecuaţia oricărui stat care lucrează în virtutea interesului general”, au transmis reprezentanţii organizaţiei „Salvaţi Copiii”.







