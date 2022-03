Ruşilor li s-a mai spulberat o legendă. Tancurile T-90 cad ca popicele în faţa rachetelor occidentale

Astfel, numai în intervalul 24 februarie-3 martie, în câteva zile de război, pierderile ruseşti documentate de materialele video şi foto numărate de Oryx Spioenkopp s-au ridicat la 4 astfel de tancuri. Acestea au fost distruse împreună cu alte 54 de tancuri ruseşti de diferite modele (T-72B, T-72B3, T-B3M şi T-80), dar şi peste 100 de blindate. Repetăm, acest bilanţ a fost documentat cu probe în numai o săptămână de război.

T-90 este un tanc principal de luptă rusesc de generaţia a treia, bazat pe T-72B şi care încorporează numeroase caracteristici de la T-80U. Până în prezent, au fost construite peste 3.200 de tancuri principale de luptă T-90, iar costul per unitate al variantei T-90MS era de 4,5 milioane de dolari în 2016.

Greutatea tancurilor T-90 variază în funcţie de variante. Modelul standard T-90 are o greutate de 46 de tone, versiunea T-90A cântăreşte 46,5 tone, iar noul model T-90MS are o masă de 48 de tone. Ca armament principal, T-90 are un tun cu ţeavă lisă 2A46M calibrul 125 mm cu 43 de proiectile.

Sistemele de protecţie s-au dovedit inutile

Măsurile de protecţie includ blindajul oţel-compozit-reactiv, sistem de avertizare la iluminarea laser, camuflaj Nakidka, un sistem EMT-7 de generare a pulsurilor electromagnetice pentru distrugerea minelor magnetice şi un sistem Stora de bruiere a rachetelor antitanc cu infraroşii. Toate acestea nu au ajutat prea mult tancurile T-90 atunci când s-a „întâlnit” cu sistemele antiblindaj Javelin şi NLAW de fabricaţie americană, respectiv, britanico-suedeză.

Rachetele şi lansatoarele – FGM-148 Javelin sunt arme antitanc de ultimă generaţie care dispun de un sistem „fire-and-forget”, adică soldatul alege ţinta, o fixează şi după ce trage se poate ascunde, pentru că vectorul se ghidează singur cu ajutorul unui senzor infraroşu. Javelin este capabilă să distrugă tancuri moderne lovindu-le de sus, acolo unde blindajul este mai subţire şi, deci, mai uşor de penetrat. Javelin, care are şi un preţ pe măsură, de 175.203 dolari pe lovitură, a demonstrat că nu este bruiat de sistemul specializat al tancului T-90.

La rândul lui, sistemul de unică folosinţă NLAW este mai puţin complex decât Javelin, însă este mai portabil, mai simplu de folosit şi simţitor mai ieftin. Este tot de tipul „fire-and-forget”, iar loviturile sunt de obicei directe şi suficiente pentru a distruge majoritatea blindatelor. Raza de acţiune este de aproximativ 800 de metri şi este ideal de utilizat în mediul urban. Preţul unui sistem NLAW este de 20.000 de lire sterline.