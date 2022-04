Ruşii testează frontierele NATO. Avioane F-16 Fighting româneşti şi Eurofighter  britanice, trimise deasupra Mării Negre să intercepteze aeronave ruseşti

arată într-un comunicat că radarele alianţei au identificat aceste aparate deasupra Mării Baltice şi Mării Negre începând cu data de 26 aprilie. Centrele de Operaţii Aeriene Multinaţionale de la Uedem, Germania şi Torrejon, Spania, au dat undă verde ca avioanele NATO să identifice şi să intercepteze aeronavele ruseşti care se apropiau de spaţiul aerian al alianţei. NATOcă radarele alianţei au identificat aceste aparate deasupra Mării Baltice şi Mării Negre începând cu data de 26 aprilie. Centrele de Operaţii Aeriene Multinaţionale de la Uedem, Germania şi Torrejon, Spania, au dat undă verde ca avioanele NATO să identifice şi să intercepteze aeronavele ruseşti care se apropiau de spaţiul aerian al alianţei.

NATO mai precizează că aeronave din Polonia, Danemarca, Franţa şi Spania au efectuat aceste misiuni sub egida Quick Reaction Alert, în timp ce în Marea Neagră alertei au răspuns aeronavele noastre F-16 Fighting Falcon şi cele britanice Eurofighter.

Reaminitim că, în prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.

Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Toate aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare.