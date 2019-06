Romarm semnează cu producătorul de armament Beretta. Ce performanţe vor avea armele de asalt standard NATO care vor fi fabricate la Plopeni  VIDEO

Este vorba de arme de asalt ambidextre care pot fi folosite cu foarte mare uşurinţă atât de dreptaci cât şi de stângaci. Arma se modifică dintr-o variantă în alta în câteva secunde.







Soldato Futuro

Multe piese ale armei, care a fost proiectată la cererea armatei italiene în cadrul programului Soldato Futuro (soldatul viitorului), sunt fabricate din polimeri, fapt care scade serios greutatea totală. Atât producătorul cât şi militarii italieni au testat arma în diverse condiţii de mediu (umiditate, gheaţă, ploaie torenţială, apă sărată, nisip, praf şi noroi)

Între 2008 şi 2014, în jur de 30.000 de arme de asalt ARX160 au fost livrate armatei italiene. Forţele speciale italiene au folosit ARX160 în mai multe misiuni, inclusiv în cea din Afganistan unde a fost verificată în condiţii reale de luptă.

ARX, faţă în faţă cu AK47

Comparativ cu bătrânul AKM, ARX este mai uşoară cu aproape o jumătate de kilogram. În plus, cu 700 de lovituri pe minut, arma produsă de Beretta are o cadenţă de tragere (teoretică) mai mare cu o sută de lovituri. Mai mult, arma concepută de italieni are şi o rază efectivă de tragere mai mare.

La experienţă în luptă în competiţia dintre cele două arme AKM iese însă clar învingătoate. Produsă în zeci de milioane de exemplare, arma conceptă de Mikhail Kalashnikov a punctat în mai toate conflictele de pe glob, din 1947 şi până acum. În prezent mai este folosită de diverse armate naţionale, dar este intens utilizată de teroriştii ISIS sau Al-Qaida. Este considerată extrem de facil de folosit în medii diverse, dar specialiştii consideră că ajuns la sfârşitul ciclului de viaţă.

