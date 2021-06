România cere creşterea prezenţei NATO la Marea Neagră: Putin are nevoie de scandal internaţional ca să aibă linişte acasă

În plus, la reuniunea specială a miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, desfăşurată în format video-conferinţă, ce a avut drept principal obiectiv pregătirea Summitului NATO din 14 iunie, titularul portofoliului de la Externe a cerut şi o intensificare a sprijinului pentru partenerii NATO.

Bogdan Aurescu a subliniat că măsurile sunt necesare în contextul actual de securitate din Est, care este marcat de acţiunile recente ale Rusiei în regiune, inclusiv legate de Ucraina, şi pe fondul consolidării sale militare la Marea Neagră, respectiv al sprijinului pentru Belarus.

Pe de altă parte, Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, a criticat acţiunile Rusiei şi a spus că Alianţa se adaptează. „Da, acţiunile Rusiei sunt destabilizatoare. Din nefericire, vedem o Rusie care devine mai represivă pe plan intern în ceea ce priveşte oponenţii politici şi mai agresivă pe plan extern. (…) Ne adaptăm la aceste realităţi. (…) Ştim că Rusia este foarte atentă la ce facem şi parte din mesajul nostru public este că NATO este pregătită să descurajeze şi să apere întregul teritoriu aliat şi cred că Steadfast Defender 2021 (exerciţiu militar conceput pentru a verifica modul în care forţele aliate sunt capabile să răspundă oricărei ameninţări, din orice direcţie - n.r.) este o altă dovadă excelentă a interoperabilităţii noastre, a capacităţii de transport pe distanţe lungi, a personalului şi echipamentelor de cea mai nouă generaţie”, a mai spus oficialul Alianţei.

Putin are nevoie de scandal internaţional ca să aibă linişte acasă

Analistul militar Aurel Cazacu spune că NATO trebuie să se mobilizeze mai bine la Marea Neagră deoarece poziţia Rusiei în zonă va fi din ce în ce mai agresivă. „Vladimir Putin are mari probleme pe plan intern şi o situaţie încordată cu Ucraina, de exemplu, îi vine ca o mănuşă fiindcă provoacă sentimentul patriotic al rusului de rând, care mai uită astfel de ce face Kremlinul. O eventuală relaxare a relaţiilor internaţionale ale Rusiei ar putea veni imediat cu puternice mişcări interne, lucru pe care Putin vrea să-l evite cu orice preţ. În plus, Rusia vrea să rămână în rândul marilor puteri. Şi dacă SUA şi China sunt mari puteri economice şi militare, Rusiei îi rămâne numai puterea militară, deoarece din punct de vedere economic nu are prea mare lucru de spus. Ea trăieşte numai din resurse”, spune analistul.

Americanii ne înţeleg poziţia strategică

Aurel Cazacu spune că NATO, în general, şi SUA, în special, se vor concentra pe consolidarea climatului de securitate în zona Mării Negre. „Avem o poziţie strategică şi avem resurse importante. NATO face în România exerciţii tot mai dese, cu tehnică de luptă modernă, adusă din belsug. Acesta este un semnal important pentru Putin. Tot mai mulţi militari aliaţi sunt în România, la Kogălniceanu, Câmpia Turzii sau Craiova. La Kogălniceanu, militarii ameicani, care sunt gata oricând de luptă, au venit cu tancuri, blindate şi elicoptere de atac, iar la Craiova avem Brigada Multinaţională de Sud-Est care este şi ea operaţională şi pregătită să intervină oricând în cazul unui conflict.

Foarte important, actualul preşedinte american, Joe Biden, a fost de mai multe ori în România şi înţelege foarte bine importanţa strategică a ţării noastre la Marea Neagră. El este unul dintre promotorii parteneriatului strategic, un susţinător al consolidării flancului estic al NATO şi unul dintre cei care au pus umărul la înfiinţarea Scutului de la Deveselu”, a subliniat Aurel Cazacu.

Senatorul James M. Inhofe: Armata SUA va fi aici pentru mult timp

De altfel, senatorul James M. Inhofe, membru în conducerea Comisiei pentru apărare a Senatului, aflat în vizită oficială în România, a declarat recent că Statele Unite sunt pregătite să sprijine România pe termen lung. „Ceea ce chiar eu întreprind acum în SUA este intensificarea eforturilor Statelor Unite pentru a spori propriile cheltuieli de apărare şi pentru a ne sprijini aliaţii din Europa şi din întreaga lume. Va fi nevoie să lucrăm la asta pentru a trimite cel mai puternic mesaj lui Putin, trebuie să investim cel puţin 3 până la 5% în propria noastră armată pentru nevoile de apărare. Pentru că reducerea propriilor cheltuieli de apărare, în timp ce Rusia îşi creşte armata şi devine din ce în ce mai agresivă, i-ar trimite lui Putin un mesaj greşit, dar, în acelaşi timp, ar trimite şi aliaţilor noştri un mesaj greşit. Suntem aici pentru a spune că nu vom lăsa să se întâmple aşa ceva. Vom fi aici pentru dumneavoastră, pe termen lung“, a spus, într-o declaraţie de presă, senatorul american James M. Inhofe.