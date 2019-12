Recomandările MCV şi Secţia Specială, dezbătute de Curtea de Justiţie a UE în ianuarie

Potrivit sursei citate, printre problemele ridicate se numără cea privind caracterul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), instituit de Comisia Europeană odată cu aderarea ţării noastre, şi anume dacă recomandările MCV au caracter obligatoriu.







Alte întrebări vizează înfiinţarea şi operaţionalizarea Secţiei de investigare a infractiunilor de justiţie (SIIJ), dar şi menţinerea în funcţie a şefului inspecţiei Judiciare, Lucian Netejoru, printr-o ordonanţă de urgenţă promovată de fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader. „Principiul independenţei magistraţilor este lezat prin înfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie?” sau „Decizia CCR privind înfiinţarea Secţiei de anchetare a magistraţilor respectă dreptul european?", sunt alte întrebări adresate de instanţele din România şi la care trebuie să răspundă CJUE.





Astfel, Curtea a anexat trei dosare cu întrebările trimise de către Tribunalul Olt, Curtea de Apel Piteşti şi Curtea de Apel Bucureşti, urmând ca pe 20 ianuarie toate părţile implicate, agentul guvernamental al României la CJUE, reprezentanţii Comisiei Europene, ai Forumului Judecătorilor din România, ai statelor membre UE etc., să-şi susţină pledoariile.





GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI-A SCHIMBAT PLEDOARIA





Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, declara la finalul lunii trecute că Executivul a schimbat punctul de vedere oficial al României. „Chiar am corectat câteva puncte de vedere plecate anterior din Minister către Agent. Vă pot da exemplu procesul de la CJUE privind SIIJ, unde poziţia Ministerului Justiţiei şi poziţia Ministerului de Externe s-au schimbat fundamental pentru faza pledoariilor orale. S-au schimbat în sensul că iniţial, în faza scrisă, această instituţie era susţinută, iar noi am exprimat punctul de vedere pe care îl avem acum faţă de acestă secţie şi care este în linie şi cu cea am spus anterior în Parlament, şi cu ce spune raportul de ţară, şi cu ce am spus public, respectiv faptul că SIIJ, din punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, trebuie ori desfiinţată, ori radical modificată în competenţa şi organizarea ei”, preciza acesta.