Reacţia lui Raed Arafat după criticile aduse de Vela: „Eu nu consider că a fost o ceartă“. Ce s-a făcut în ultimii 20 de ani

Redăm mai jos întreaga postare:

După ce au apărut în mass media relatări de la videoconferita de astăzi, desfăşurată la sediul MAI, şi la discuţia care a avut loc în cadrul videoconderintei referitor la activitatea de aviaţie şi la cazul din Govora-Vâlcea, am fost sunat de mai multe televiziuni că să comentez aspectele repsective. Eu nu consider că a fost o ceartă în cadrul videoconferintei ci mai mult o situaţie generată din lipsa unor informaţii complete care necesită clarificare astfel încât să se înţeleagă bine modul de acţiune al aviaţiei de urgenţă, limitele acesteia, temporare sau permanente, şi faptul că în continuare se fac eforturi supraomeneşti că totul să funcţioneze cât mai bine posibil şi să asigurăm populaţiei toate nevoile în cazul situaţiilor de urgenţă. Astfel aş dori mai jos să explic câteva aspecte care să arate ce activitate a fost până acum şi limitările pe care le avem că să asigurăm siguranţă echipajelor şi a pacienţilor pe care le asistăm:

1. Toate elicopterle SMURD pot execută misiuni noaptea şi execută misiuni de noapte, dacă pilotul comandant este pregătit la nivelul necesar unor astfel de misiuni. Acest lucru însă este diferit de a decola noapte, pe întuneric, de la un loc ne-marcat şi ne-autoirzat punând viaţă echipei şi a pacientului în pericol, mai ales în zonele montane. Primul tabel anexat arată zborurile elicopterelor pe fiecare punct aerian SMURD, şi câte ore de zbor / misiuni au fost executate de fiecare elicopter. Veţi observă că din aproximativ 6300 ore de zbor eectuate în 2019, 629 de ore de zbor au fost executate noaptea, aproximativ 10%.

2. Nu toate elicopterele SMURD sunt funcţionale 24/24 ore, având în vedere că încă nu avem un număr suficient de piloţi care să acopere nevoile pentru că elicopterele SMURD să fie operaţionale permanent. Problema cu care ne confruntăm, că să asigurăm timpul de odihnă legal echipajului de pe un elicopter, este indisponibilizarea elicotperului respectiv pentru o durata mare de timp după executarea misiunii de noapte, pentru că cele care zburau noaptea şi nu aveau echipaj de înlocuire, trebuiau să rămână la sol 8-12 ore după terminarea misiunii ce însemna că a două zi elicopterul putea fi indisponibil pe lumina zilei câteva ore şi să fie indisponibil pentru cazurile critice. Astfel de mod de lucru însemna şi existenţa unei lipse de predicitibilitate asupra activităţii elicopterelor şi când ar fi ele disponibile pentru misunile de urgenţă.

3. Că să rezolvăm problema până la angajarea şi pregătirea unui număr adecvat de piloţi, am ales varianta care este adoptată şi în alte ţări precum Germania şi anume am desemnat două baze aeriene, respectiv Bucureşti şi Târgu Mureş, unde am reuşit să asigurăm două echipaje şi o permanentă de 24/24 ore, 7/7 zile că să efectuăm transferurile de noapte între judeţe fără să afectăm activitatea elicopterelor a două zi şi fără să trebuiască să întrerupem activitatea pentru asigurarea timpului de odihnă. Astfel, pe plan naţional, se ştie că după o anumită ora, zborurile de transfer se realizează de elicopterele din cele două baze cu condiţia că ele să se facă între două puncte autorizate. Acolo unde nu este aeroport sau paltforma autorizată cum ar fi la Târgu Mureş sau Oradea, elicopterele nu pot efectua misiuni de noapte la acest moment. Existenţa unor platforme autorizate depinde de finanţarea lor şi găsirea terenurilor potrivite la nivelul autorităţilor locale din fiecare localitate.

4. Paralel cu această decizie, am realizat programe de pregătire destinate piloţilor pentru utilizarea dispozitivelor de vedere noapte (night vision gogles), astfel încât în viitor, când avem un număr sufient de piloţi, să putem să asigurăm permanentă în mai multe baze şi să putem efectua misiuni şi pe terenrui nemarcate / neautorizate. Astfel de misiuni sunt cu un grad de risc mărit şi este nevoie de o pregătire foarte bună a piloţilor care execută misiuni primare de noapte.Numărul piloţilor pregătiţi în acest sens la acest moment este insuficient că să asigurăm o activitate permanentă de intervenţii în toate bazele.

5. Tot paralel cu această decizie, suntem pe calea de a definitivă organizarea unui detaşament de instrucţie care să aibă această menire în cadrul Inspectoratului de Aviaţie al MAI astfel încât să scurtăm timpul necesar de pregătire al comandanţilor de aeornave având în vedere că un comandant de aeronava SMURD are nevoie de o exeprienta de 1000 de ore de zbor înainte de a fi numit comandant şi acest luru este din cauza complexităţii misiunilor SMURD comparativ cu alte tipuri de misiuni executate la nivelul Inspectoratului de Aviaţie. Pentru înfiinţarea detaşamentului de instruire sumele alocate din fonduri UE au fost suplimentate pentru două elicoptere uşoare şi unul greu. În curs de realizare este şi achiziţia unui simulator complex de zbor pentru elicopterele uşoare care va întări capacitatea de pregătire a piloţilor în umratorii ani.

6. Pentru zborurile de noapte, se mai adaugă şi partea de avion, iar de la repararea avionului donat de domnul Ţiriac, acesta a făcut parte din flota de intervenţie care a efectuat mai multe misiuni de zi şi de noapte, bineînţeles acolo unde există aeroporturi. În cursul anului 2020 va redeveni operaţional şi avionul Piper cumpărat din 2% după ce va fi reparat capital unul din motoarele acestuia. Din al-doilea tabel anexat reiese că de la reintrare în lucru a avionului donat de dl. Ţiriac, au fost executate 176 de ore de zbor respectiv 69 de misiuni din care 53 de ore efectuate noapte executând 20 de misiuni.

7. Referitor la angajarea piloţilor, mai multe demersuri au fost derulate de Inspectoratul de Aviaţie şi nu au fost încununate cu succes. Unele pentru angajare din sursă externă avizate negativ la momentul respectiv din lipsa de fonduri. Alte demersuri nu au reuşit pentru că la posturile scoase la Academia de Aviaţie nu s-au prezentat candidaţi să acopere toate posturile. Totuşi, cu toate dificultăţile întâmpinate, am rusit să asigurăm o balanţă pozitivă între plecările şi întrările în ce priveşte piloţii şi anume între 2014 şi 2019 avem 47 de piloţi intraţi şi 31 ieşiţi. La acest moment mai sunt şi 31 de studenţi la Academia de Aviaţie destinaţi strcturii MAI şi care se adaugă la cifrele de mai sus. Abia în 2017 au fost aprobate în final 10 posturi din sursă externă, piloţi deja brevetaţi, din care 8 au fost ocupate şi se regăsesc în cele 47 de întrări men tionate mai sus. la cele 31 de ieşiri din sistem, unele au fost a unor piloţi foarte experimentaţi, inclusiv a unor piloţi instructori, care au ieşit pentru a beneficia de condiţiile avantajoase, date în ultimii ani prin legislaţia de pensipnare a militarilor, afectând astfel activităţile operaţionale cât şi cele de instruire. De menţionat este faptul că piloţii Inspectoratului General de Aviaţie nu deservesc numai aeronavele SMURD, ei asigurând şi misiunile de ordine publică şi de situaţii de urgenţă altele decât cele medicale pilotand şi alte categorii de elicotpere decât cele medicale ale SMURD.

8. Dacă luăm ce s-a realizat în aviaţia SMURD în ulltimii 20-22 ani, am început cu un singur elicopter închiriat de la Tarnsgaz la Târgu Mureş în 1999 care deservea toată ţară şi am ajuns la baze aeriene de salvare cu elicoptere moderne la Mureş, Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Galaţi, Arad, Craiova şi Jibou, ultima fiind operaţionalizată în 2019. Există şi un elicopter utilizat în zona Delta Dunării petru evacuarea pacienţilor din zonele izolate deservit de doi paramedici.

9. Dacă luăm în considerare ce urmează, pe lângă pregătirea piloţilor şi crearea detaşamentului de instrucţie, urmează a fi operaţionalizate 3 puncte de salvare aeriană în zonele montane pentru care sunt contractate deja 4 elicoptere uşoare din fonduri UE care se adaugă la cele două destinate instrucţiei. Totodată, avem finanţarea pentru achiziţionarea a 5-6 elicoptere medi-grele de căutare salvare care să desfăşoare misunile complexe de căutare salvare, inclusiv în zona maritimă. Ele trebuie să fie livrate până cel târziu sfârşitul anului 2023 iar procedura de liuctiatie este în reluare.

Am considerat normal să explic aspectele de mai sus că să clarific lucrurile cu cifre concrete şi descriere concretă a ce s-a făcut şi ce se face în acest moment. Un sistem complex şi eficient se crează foarte greu şi necesită mult timp că să se maturizeze, însă acesta poate fi dărâmat într-o clipă sau dintr-o greşeală chiar şi fără rea intenţie. Mi-am fi dorit că ultima postare a mea din acest an să fie una de urare pentru un an nou fericit şi atât, însă am considerat necesară această clarificare în cel mai scurt timp posibil că să nu se ajungă la speculaţii nefondate.

Sărbători fericite tuturor şi un an nou fericit vă doresc".

Ministrul de Interne Marcel Vela şi secretarul de stat Raed Arafat au avut marţi un schimb dur de replici pe tema funcţionării elicopterelor SMURD, pornind de la cazul unei fetiţe din judeţul Vâlcea aflată în comă, care nu a putut fi preluată de elicopterul SMURD pentru a fi adusă la un spital din Bucureşti. ”Nu facem doar paradă la televizor, PR grozav ce bine organizăm noi salvarea oamenilor”, a remarcat ministrul.

Ministrul s-a interesat mai întâi de ce elicopterul nu zboară şi noaptea, replica unui reprezentant al MAI fiind că acestea zboară şi noaptea, doar că o fac în anumite condiţii, pentru că nu pot ateriza în locuri necunoscute, nemarcate, întrucât nu este legal.

El i-a cerut lui Arafat ca toate centrele medicale universitare să poată beneficia de zboruri SMURD de noapte. La remarca lui Arafat că este nevoie de piloţi, ministrul a replicat: ”Faceţi rost de piloţi!”.

”Ce aţi făcut de 20 de ani să faceţi rost de piloţi? Nu-mi răspundeţi, că ştiu! (...) Angajaţi piloţi, care-i problema!”, a continuat ministrul Vela.

După ce lui Vela i s-a spus că cele 1000 de ore de zbor pot fi făcute în patru ani, el i s-a adresat lui Arafat spunându-i că este şef al SMURD de mai mult de patru ani, timp în care ar fi putut asigura necesarul de piloţi.

”Nu depindea de mine. Când mi s-a permis, am angajat”, a afirmat Arafat.