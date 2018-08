Reacţia Athenee Palace Hilton la presupusa tentativă de asasinat asupra lui Liviu Dragnea: nu avem nicio evidenţă despre şederea la care s-a făcut referire

"Vă mulţumim pentru mesajele postate astăzi. Vă asigurăm că protecţia şi siguranţa oaspetilor si a vizitatorilor nostri sunt de importanta vitala pentru noi si ca nu avem nicio evidenţă despre sederea la care s-a facut referire recent în presă", scriu reprezentantii hotelului pe pagina de Facebook.

Miercuri, pagina de Facebook a Athenee Palace Hilton s-a umplut cu recenzii pline de ironie după ce Liviu Dragnea a susţinut, marţi seara, că a fost ţinta unei tentative de asasinat. Liderul PSD a susţinut că a fost vorba despre patru persoane care au fost cazate la unitatea hotelieră menţionată.

„M-am cazat aici anul trecut, împreună cu alţi 3 colegi de ăăă...muncă ( noi lucram intr-o firmă specializata in deratizări). Personalul a fost foarte amabil, discret, desi caram o groaza de armament...ăăă utilaje de deratizare. Nu am putut duce pana la capat treaba pentru care venisem, dar vom reveni in curand. Shalom, Livache. Nea' Georgică S. , vrem apartamentul ala fain de la 6, are vedere bună la drum”, a fost unul dintre mesajele postate. „We Romanian people like very much this hotel , because in 2017 they accommodate 4 people who coming in Romania specially to get us rid of Dragnea. They stay 3 weeks and not succeed because this hotel is nearby to a famous casino with beautiful Romanian girls.Please call them to come back and try again. Also that girls waiting for them”, a fost un alt mesaj plin de ironie.

După mesajul postat de reprezentanţii hotelului , comentariile şi glumele internauţilor nu s-au oprit. Dacă unii au sugerat ca hotelul să-l dea în judecată pe liderul PSD pentru că le-a prejudiciat imaginea, majoritatea comentariilor s-au menţinut în tonul ironic de miercuri: „Nu va suparati. Ati gasit o prastie si o teava cu cornete in camera aia mare? Intreb pentru 4 prieteni care au fost cazati la voi”, „Stiam ca la Athenee Hilton Bucharest stau oameni de succes, care fac afaceri serioase in toata lumea! Acesti 4ratati, care Nu isi fac treaba bine, Nu trebuie primiti in hotel! Va rugam sa fiti putin mai atenti cand faceti cazarile, Nu e posibil ca niste nepriceputi sa afecteze imaginea!”, sau „ Eu am inteles din mesajul vostru ca v-a preocupat siguranta si securitatea celor 4 asasini. Cred ca asta ati spus”, au fost printre noile mesaje postate drept răspuns la reacţia hotelului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că el nu a depus nicio plângere după tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seară înainte, şi că a ”auzit” spre sfârşitul anului că ar fi fost o anchetă. Dragnea susţine că încă de la câştigarea alegerilor în 2016 şi până în prezent a primit multe ameninţări şi a fost şi este urmărit. Liderul PSD a precizat că nu la George Soros s-a referit când a spus că un om celebru în lume a comandat acest asasinat.