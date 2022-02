Război în Ucraina. Dan Cărbunaru: Aproximativ 25.000 de ucraineni se află în România, doar 102 dintre aceştia au cerut azil

Reprezentantul Guvernului a subliniat că una dintre cele două tabere amenajate de autorităţile române este goală în acest moment. „În privinţa taberelor mobile, sunt deja 2 operaţionalizate - una la Sighet şi una la Siret. Tabăra de la Sighet, în acest moment, operaţională fiind, nu are niciun cetăţean găzduit, în schimb, tabăra de la Siret are la acest moment 41 de cetăţeni ucraineni care în următoarele ore vor pleca în spaţiile de cazare indicate de Inspectoratul General pentru Imigrări. La aceşti 41 de cetăţeni ucraineni care se află în tabăra ridicată la Siret se adaugă 100 de studenţi indieni care de asemenea timp de câteva ore vor fi găzduiţi în această tabără, urmând a fi îndrumaţi către aeroportul din Bucureşti pentru a fi repatriaţi”, a adăugat oficialul Guvernului.