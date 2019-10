Raluca Prună, despre Raportul MCV: „După 12 ani de monitorizare suntem nicăieri“. Soluţiile fostului ministru

„După 12 ani de monitorizare suntem nicăieri. Suntem nepredictibili ca ţara, iar la nivel politic, fără excepţie, suntem in denial. De pe poziţii diferite, dar cu acelaşi rezultat”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Raluca Prună.





„Sau când lucrurile sunt prea evidente, promovează mediatic măsuri punctuale menite să mai liniştească publicul care stă în stradă din 2017, magistraţi care scriu la Comisia de la Veneţia/GRECO/Comisia Europeană, parteneri europeni şi strategici. În sfârşit, alţi politicieni, reformişti cică, care neînţelegând miza jocului de a avea un sistem de justiţie independent pentru fiecare cetăţean al patriei, minimizează mecanismul de cooperare şi monitorizare. Unii au făcut ultima campanie cerând extinderea MCV la nivelul tuturor statelor membre. Alţii au programe în care justiţia e marele absent, e elefantul din camera pe care se fac că nu îl văd şi pun la schimb pe masă teme foarte legitime: educaţie, sănătate, reforma administraţiei, infrastructură. Foarte legitim - numai că toate acestea sunt de nerealizat dacă avem o justiţie captivă”, a mai scris Prună.

Fostul ministru Raluca Prună susţine că Raportul MCV publicat marţi este „cel mai prost” din ultimii 12 ani.Aceasta afirmă că „pentru PSD/ALDE şi like minded plimbaţi prin varii epifanii politice desprinse din acelaşi trunchi, reformarea justiţiei a fost întotdeauna un moft”.„O pastilă amară, pe care au scuipat-o imediat ce Dragnea a dat liber la scuipat. Parte din ei au târât sistemul judiciar în cele mai mizerabile situaţii, au promovat cele mai nereformiste forţe din magistratură la cârma ei şi şi-au agăţat justiţia la butonieră pentru promovarea propriilor interese în justiţia penală. Nu toţi aceşti politicieni s-au lovit de braţul lung al legii, unii sunt încă în Parlament înfăşuraţi în mantia imunităţii penale”, a mai scris Prună.Aceasta afirmă că pentru alţi politicieni „nu e clar deloc că justiţia a redevenit o problema uriaşă după noaptea de Ianuarie din 2017 şi cred că problema se rezolva prin tăcere”.Acesta explică şi ce soluţii vede.„Am propus de mult un pact pentru independenţa justiţiei între forţele politice responsabile, prin care să se oblige să corecteze tot ce a fost stricat. Mi s-a spus fie că îmi promovez propria tema de expertiză, fie că nu e momentul, fie că sunt naivă. Şi totuşi, insist: sistemul nu e lovit numai de Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie şi de Inspecţia Judiciară la cheremul politicului. Sistemul judiciar e acum lovit de subfinanţare, de infrastructură judiciară perimată, de un volum inuman de dosare şi pus la o presiune fără precedent. Şi peste toate acestea se vor adaugă curând plecări masive la pensie dublate de mărirea duratei de pregătire a viitorilor magistraţi, deci o criză de profesionişti”, a mai scris Raluca Prună pe Facebook.Acesta mai face referire şi la politica penală în care ”victima e marea absentă şi infractorul marele câştigător” şi se adaugă unei stări în magistratura romană care e aproape de implozie.„Susţinerea publicului nu ajută mereu - mantra cu statul paralel, în care procurorii sunt prezentaţi că stăpânii procedurii şi judecătorii că nişte păpuşi sforarite a avut ceva rezultate. Şi când dispar fete tinere, răpite ziua de pe stradă, ne mirăm că forţa statului e slăbită. Da, pentru că toată propagandă are ceva efecte, inclusiv asupra profesioniştilor. În fine, publicul a obosit şi vrea chestiuni concrete despre CUM se va repara ceea ce a fost stricat. Nu e târziu nici acum, după ziua de azi, că un astfel de pact să fie semnat. Îndrăznesc să spun că fără un acord politic amplu pe justiţie, peste 5 ani tot de MCV vorbim”, a mai spus Prună, care a adăugat că este o zi foarte tristă pentru ea.„Am făcut paşi înapoi foarte serioşi. Şi în ciuda faptului că magistratura romană este de departe cea mai monitorizată, măsurată şi cântărită profesie din România, în ciuda faptului că această magistratură reuşise în 2017 să ne aducă aproape de ridicarea MCV, cădem acum în situaţia ingrată de Sisif. Dacă aş fi politician nu aş dormi. Sigur că mâine vom auzi, de la toate categoriile de politicieni descrise, că e nedrept, că Bulgaria nu stă mai bine, că suntem nedreptăţiţi. E o cale proastă, o fundătură şi o încremenire în denial. Bulgaria a reuşit lucruri mari, felicitări. Am rămas singuri, o oaie neagră în Uniune. Şi nu e nicio nedreptate, nici vina altcuiva decât a noastră pur şi simplu că atât şi aşa putem fi noi reprezentaţi. Şi pentru că schimbările le poate face numai clasa politică, trag un semnal de alarmă pentru cei bine intenţionaţi să facă din justiţie o prioritate: în termeni clari, neechivoci, sistemic şi cu un program pe termen lung. Să propună un pact”, a încheiat Raluca Prună.