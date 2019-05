Radu Mazăre, vizitat de mamă şi de fiu la Penitenciarul Rahova: „E bine, are moralul bun. O să reziste”

„Sunt o mamă care am un copil într-o situaţie dificilă. Ce anume să vă declar? Ce simt eu, ce simte el? Este greu de spus. Vă rog un minut puneţi-vă în locul meu, gândiţi-vă că sunt părinţii dumneavoastră în locul meu şi ce ar putea să vă răspundă? E bine, are moralul bun, este înconjurat de familie şi de dragostea fraţilor şi a mea. Şi o să reziste. Şi cu asta am încheiat", a declarat potrivit Mediafax, Gabriela Victoria Mazăre, mama lui Radu Mazăre, la ieşirea din penitenciar.





Fiul fostului edil al Constanţei a reiterat ideea portivit căreia condiţiile din închisorile din Madagascar sunt mult mai rele decât cele din penitenciarele româneşti.





„Avocaţii se ocupă de această problemă (sesizraea la CEDO- n.r.) de acum încolo şi mi-au indicat să nu mai fac nicio declaraţie în sensul ăsta. (...) Acolo, dacă veţi căuta pe Internet despre închisoarea în care a fost reţinut o să vedeţi că este una dintre cele mai rele din lume, stăteau 45 într-o cameră, şi el nimerise bine acolo, stau sute de oameni într-o cameră, îi scotea la apel în curte cu mâinile la ceafă în vine, sigur, nu le dădea mâncare, era puţin mai dificil, el este tare ca piatra. A zis că o să ne sune şi o să ne spună (de ce mai are nevoie -n.r.) pentru că o să-şi cumpere de aici de la magazin, a spus că are destule. Ne consultăm în familie şi decidem (care îl va vizita). Am vorbit şi la telefon", a declarat Răducu Mazăre.





Fostul primar este actualmente încarcerat la Penitenciarul Rahova, în perioada de carantină de 21 de zile. După trecerea acestei perioade, autorităţile urmează să decide unde va executa Radu Mazăre perioada de 9 ani de închisoare, sentinţă defintiivă la care a fost condamnat fostul edil în dosarul terenurilor şi plajelor din Constanţa.







Potrivit Legii 254/2013 referitoare la executarea pedepselor, deţinuţii care au de executat pedepse mai mari de 3 ani de zile, dar până la 13 ani, li se aplică un regim închis. Potrivit legii însă „în mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului, precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate” într-un alt regim de executare.

În februarie 2019, Curtea Supremă l-a condamnat definitiv pe fostul primar al Constanţei la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor fictive de terenuri de pe litoral. A fost cea mai mare pedeapsă primită de cei 31 de inculpaţi în dosarul al cărui prejudiciu s-a ridicat la 114 milioane de euro. În mai 2018, Mazăre este condamnat, în primă instanţă, la 9 ani şi 10 luni în dosarul „Polaris”. Prejudiciul este estimat de procurori la 200 de milioane de lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: