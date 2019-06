Radu Mazăre acuză presiuni şi ameninţări pentru extrădarea sa din Madagascar: Am fost adus forţat în România

„Consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, Madagascar şi România, în momentul în care am fost adus forţat în România, fără posibilitatea de a mă prezenta în faţa unei instanţe în statul Madagascar şi când am fost preluat de escorta românească fără a exista o hotărâre de extrădare emisă de o instanţă. Deşi în Madagascar s-au făcut presiuni asupra mea, am fost ameninţat inclusiv cu copiii ca să îmi dau acordul scris că renunţ la orice şi doresc să mă întorc în România, nu am făcut acest lucru. Am fost ameninţat de un ofiţer de politie, precum şi de procuror”, a declarat Mazăre în faţa judecătorilor, potrivit publicaţiei G4media.





Şi avocatul lui Radu Mazăre, Tiberiu Bărbăcioru, susţine că au existat nereguli procedurale în extrădarea clientului său. „În cererea de extrădare trimisă de Ministerul Justiţiei (MJ) în Madagascar se face referire la Legea 302/2004. S-a cerut extrădarea, iar Madagascar a emis o autorizare de preluare a lui Mazăre de funcţionari ai statului român, deci nu e vorba de consimţământ. Este o chestiune diplomatică, nu judiciară. Nu ştiu ce procedură a fost urmată, dar extrădare nu este. Aşa că lipseşte consimţământul statului Madagascar, prevăzut de legea naţională” a susţinut acesta.







La termenul anterior, Instanţa Supremă a cerut explicaţii din partea Ministerului Justiţiei pentru a vedea dacă există un aviz al statului Madagascar pentru extrădarea în vederea judecării lui Radu Mazăre şi în dosarul cartierului social.







Potrivit sursei citate, în răspunsul ajuns la instanţă, la dosarul extrădarii sunt ataşate doar actele referitoare la condamnarea definitivă din dosarul retrocedării de plaje şi mandatul de arestare preventivă din dosarul Polaris.







Prin urmare, procurorul de şedinţă a cerut ca Ministerul Justiţiei să extindă cererea de extrădare.

„Având în vedere că cererea de extrădare a privit doar cauzele în care Radu Mazăre a fost judecat definitiv şi arestat în lipsă, iar pentru aceasta cauză nu s-a solicitat extrădarea, apreciem că e necesara o extindere a cererii de extrădare, adică dumneavoastră (judecătorii Înaltei Curţi n.red.) trebuie să solicitaţi MJ să ceară Ministerului Justiţiei din Madagascar să îşi dea acordul ca Mazăre sa fie judecat în acest dosar”, a declarat procurorul.





Judecătorii Instanţei Supreme au rămas în pronunţare cu privire la cererea DNA de emitere a unei adrese către Ministerul Justiţiei.



