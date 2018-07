Putea fi evitată pierderea de către Forţele Aeriene Române a avionului IAR 99 Şoim?

Deşi avea la bord doi piloţi foarte experimentaţi- comandorul Breşug, în vârstă de 41 ani, care are la activ peste 1.000 de ore de zbor pe aeronava IAR 99 Şoim şi căpitan-comandorul Pena, în vârstă de 40 de ani, care are o experienţă de zbor de aproape 450 de ore pe aeronava menţionată- avionul a scăpat de sub control şi s-a prăbuşit. Din fericire, piloţii s-au salvat, dar au fost internaţi la Bucureţti cu răni destul de grave.





Putea fi evitat un astfel de accident? Unele surse susţin că cele 21 de avioane de acest tip trebuiau modernizate de mai multă vreme. Proiectul programului de modernizare de tipul MLU/SLEP (Mid Life Upgrade/Service Life Extension Program) era pregătit de mai multă vreme de specialiţtii INCAS, dar acesta nu s-a pus în practică.





“Proiectul este de mai multă vreme, dar a trenat. În sfârşit, Ministerul Apărării Naţionale a trecut la treabă, lucru de neimaginat în anii trecuţi”, a declarat pentru “Adevărul” Cătălin Nae, preşedinte şi director general al Instututului National de Cercetări Aerospaţiale (INCAS).





“Din punct de vedere al aprobărilor toate problemele sunt acum rezolvate. Noi (INCAS) suntem proiectanţi, Avioane Craiova, care este şi producătorul avionului IAR 99, va fi executantul.

Uzina Avioane Craiova va putea trece la treabă. Şi nu este vorba numai de această unitate, ci şi de unele din industria orizontală care furnizează componente pentru această modernizare”, a precizat Cătălin Nae.





Buget ar fi fost





Şi conform unor calcule simple bani ar fi existat dacă ministrul Mihai Fifor, sfătuit sau nu de consilierii săi, ar fi pus mai sus pe lista de priorităţi modernizarea acestui avion-şcoală pentru piloţii care se pregătesc să opereze F-16.





Mai ales că anul trecut nu s-a cheltuit tot bugetul pentru apărare (2 la sută din PIB). Numai un procent cu puţin peste 1,8 la sută a fost alocat acestui domeniu.

Acum aprobările sunt luate şi încep negocierile la Avioane Craiova pentru modernizarea a 20 de aparate IAR 99 Şoim. Pentru că nu mai sunt 21. Unul s-a pierdut luni.