Mărturiile protestatarilor răniţi la mitingul diasporei: „M-am ales cu nişte porţii de gaze“, „Am fost la medic pentru încă aveam pe ceafă ceva arsuri chimice“

Potrivit Mediafax, câteva persoane s-au prezentat, sâmbătă, la sediul Parchetului Militar, pentru a depune plângeri împotriva forţelor de ordine care au intervenit pe 10 august la mitingul din Piaţa Victoriei.

„Am fost gazaţi toată seara, deşi eram în partea cu oameni paşnici, în partea stângă a Pieţei, cum te uiţi la Guvern. Acolo doar se scanda, se discuta, nu am făcut scandal, nu am făcut niciun fel de probleme jandarmilor, însă aceştia ne-au tot gazat fără motiv. Eu nu am văzut nimic să justifice acţiunile lor. (...)

Am fost la medic pentru încă aveam pe ceafă ceva arsuri chimice, puncte de sânge. Mie mi s-a părut premeditată intervenţia. Din ce am văzut eu, este singura explicaţie. Au vrut să provoace o reacţie agresivă din partea protestatarilor astfel încât să li se poată justifica lor o acţiune mai agresivă“, a declarat Daniel, care a fost în piaţă pe 10 august.

Un alt protestatar care a depus plângere e de părere că reacţia forţelor de ordine a fost „extraordinar de disproporţionată“ „Am ajuns în Piaţă pe la 7 seara, m-am plasat în centru, cam pe unde era platforma aceea şi am zis că e mai sigur. (...) M-am ales cu nişte porţii de gaze. S-a produs o busculadă, lumea a năvălit chiar în spaţiul ăla, retrăgându-se prin zona gardurilor dinspre Guvern şi, nu foarte departe, am auzit o explozie şi un clinchet metalic şi un nor de gaz adus de vânt cam de la 10 metri“, a spus acesta.

Până vineri seara, procurorii înregistraseră 238 de plângeri depuse de către manifestanţi împotriva jandarmilor.