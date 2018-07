LIVE VIDEO Protest în Piaţa Victoriei, joi seara: „Ne vedem în stradă!” Noi incidente între protestatari şi jandarmi

UPDATE 19.00 La ora aceasta în Piaţa Victoriei sunt deja câteva sute de protestatari. Aceştia au încercat să blocheze circulaţia pe Bulevardul Mihalache fapt ce a condus la tensiuni cu forţele de ordine. Oamenii au un banner de mari dimensiuni cu mesajul "Depolitizarea CCR".





Este a doua seară consecutivă în care bucureştenii ies în stradă după ce Parlamentul a votat miercuri modificările aduse Codurilor penale.

Comunitatea Facebook Corupţia Ucide a anunţat un nou protest joi în Piaţa Victoriei din Capitală începând cu ora 17. „ Acum, România are nevoie de noi mai mult ca niciodată, are nevoie ca toţi cetăţenii ei să o apere”, e doar unul din mesajele organizatorilor.

„Acceptaţi modificările votate pentru scăparea lui Liviu Dragnea dar şi albirea dosarelor a peste 2000 de inculpaţi pentru abuz în serviciu? Daca nu, atunci ne vedem în stradă!

Ce vrea puterea? Să scape cei mai corupţi şi responsabili pentru situaţia în care se află România acum. Şi mai vor ca jurnaliştii care ne vor informa despre fărădelegile făcute de ei, să facă puşcarie. Da, asta vor. Nu este nicio exagerare când afirmăm că vom ajunge în dictatura partidului aflat la putere, dacă nu intervenim acum.

Până acum, nu au reuşit să îşi treacă legile favorabile lor. Iar asta ţi se datorează şi ţie pentru faptul că ai ieşit în stradă. Acum, România are nevoie de noi mai mult ca niciodată, are nevoie ca toţi cetăţenii ei să o apere. Ieri am arătat că se poate, dar astăzi trebuie sa arătăm că suntem fermi şi uniţi pentru o justiţie independentă.

Constituţia: Art. 55 – Apărarea ţării: (1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România”, se arată pe pagina de Facebook dedicată evenimentului.

Reportaj video de la protestul din 4 iulie

