Protest organizat luni în faţa Ministerului de Externe pentru a-i cere demisia lui Teodor Meleşcanu

Membrii comunităţii vor sta la coadă, în semn de solidaritate cu românii din diaspora, după haosul de la alegerile europarlamentare şi referendumul din 26 mai.





”Facem o coadă la Ministerul Afacerilor Externe, din solidaritate cu românii din diaspora, care nu au putut vota pe 26 mai, deşi au aşteptat chiar şi 10 ore. Guvernanţii şi-au bătut joc de ei şi nu e prima dată. De aceea, cerem ca ministrul Teodor Meleşcanu să plece. Dacă nu are demnitatea şi onoarea de a demisiona, atunci e treaba premierului să îl demită”, a explicat Cosmin Pojoranu, iniţiatorul petiţiei Declic.





Ministrul a declarat anterior că nu ia în calcul o demisie din funcţie. „„Nu am luat niciun moment în calcul acest lucru (demisia -n.r.). În calitate de ministru de externe am nişte obiective foarte importante, sigur şi alegerile sunt importante. Nu am crezut că e corect ca pentru o anumita problemă să renunţ la obiectivele mari. Sigur, dacă doamna prim-ministru, partidul meu, vor dori să mă înlocuiască, voi fi gata să ajut pe cel care va veni în locul meu”, a declarat Meleşcanu pentru Digi24 în urmă cu câteva zile.





”Zecilor de mii de români din străinătate li s-a încălcat, ieri, un drept garantat de Constituţie: dreptul de a vota. Deşi au stat ore în şir la coadă, ei nu au mai apucat să voteze. Guvernul şi-a bătut din nou joc de diaspora şi, de aceea, ministrul de Externe trebuie să plece”, a declarat Tudor Brădăţan pe 27 mai, director executiv Declic.

”Cine era ministru de externe în 2014, când au fost infernalele cozi la vot din diaspora? Veşnicul Teodor Meleşcanu, al cărui minister declară sfidător, 5 ani mai târziu, când iarăşi sunt cozi imense, că sunt suficiente cele 441 de secţii din diaspora”, a declarat anterior iniţiatorul petiţiei, Cosmin Pojoranu.





Preşedintele Klaus Iohannis a cerut demiterea miniştrilor de Interne şi Externe, nu demisia. Şeful statului a spus, după discuţia cu Viorica Dăncilă, că aceasta urmează să mai „judece puţin chestiunea”.

În replică, premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi, după discuţia cu Klaus Iohannis, că nu va lua o decizie cu privire la responsabilii desfăşurării votului defectuos în Diaspora şi în unele zone din ţară până când nu are realizată o analiză temeinică.

Şi ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a spus că „pur şi simplu vinovat de votul în străinătate este practic preşedintele Iohannis”, pentru că a convocat referendumul după ce au fost stabilite secţiile de votare în străinătate.

