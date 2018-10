Protest la două luni după manifestaţia din 10 august: „Cerem vinovaţii din 10 august implicaţi în Jandarmeriadă!“

Pe 10 octombrie protestarii vor merge în Piaţa Victoriei pentru a cere demisia şi urgentarea anchetării şi judecării tuturor persoanelor vinovate pentru incidentele de la protestul diasporei din 10 august .

„Au trecut două luni şi nu avem nicio demisie şi niciun vinovat! PSD şi ALDE doresc schimbarea legislaţiei astfel încât acţiunile în forţă ale Jandarmeriei să aibă loc mult mai uşor, interzicerea manifestărilor publice în preajma clădirilor statului şi cenzurarea reţelei de socializare Facebook pe care s-au iniţiat majoritatea protestelor în 2017 şi 2018“, au scris organizatorii protestului pe pagina de Facebook a a evenimentului.

Aceştia mai adaugă că îl consideră pe şeful PSD Liviu Dragnea ca fiind principalul vinovat. „Considerăm că principalul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat la protestul Diasporei este Liviu Dragnea împreună cu grupul lui infracţional care a pus stăpânire pe Guvern, pe Parlament şi pe PSD şi doreşte să pună stăpânire pe toată România“, afirmă protestarii.





Totodată, aceştia enumeră şi alte persoane pe care le consideră responsabile:



- Liviu Dragnea - preşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedintele PSD,

- Viorica Vasilica Dăncilă - prim-ministru,

- Carmen Dan - ministrul de interne,

- Speranţa Cliseru - prefectul Bucureştiului,

- Gabriela Firea - primarul Bucureştiului,

- Sebastian Cucoş - fostul şef interimar al Jandarmeriei,

- Ionuţ Sindile - actualul şef interimar al Jandarmeriei,

- Cătălin Paraschiv „omul în alb din Piaţa Victoriei” - şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei,

- Laurenţiu Cazan - coordonatorul jandarmilor de la protest,

- Marius Militaru - purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române,

- Georgian Enache - purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti



„Ceea ce s-a întâmplat în ziua de 10 şi în noaptea de 10 spre 11 august în Piaţa Victoriei reprezintă tentativă de genocid a jandarmilor asupra celor peste 100.000 de români aflaţi la protest. Considerăm că Jandarmeria nu şi-a îndeplinit corect misiunea conform procedurilor, şi-a depăşit atribuţiile, a dovedit că are oameni incapabili în fruntea sa şi s-a transformat în instrument de represiune a populaţiei împrăştiind pe toţi protestatarii, folosind gaze lacrimogene, substanţe chimice interzise, tunuri cu apă şi muniţie de război“, mai reclamă manifestanţii.



De asemenea, aceştia susţin că politicienii aflaţi la putere încearcă să muşamalizeze procesul represaliilor Jandarmeriei în „condiţiile în care au fost peste 450 de răniţi, peste 100.000 de persoane expuse la gaze lacrimogene şi zeci de oameni loviţi de jandarmi. La Parchetul General au fost depuse sute de plângeri penale împotriva forţelor de ordine. Ancheta merge foarte greu deoarece ministrului de Interne Carmen Dan a secretizat toate documentele ce au legătură cu protestul din 10 august“.

Pe lângă aflarea persoanelor vinovate în represaliile Jandarmeriei, protestarii vor ieşi în stradă şi „pentru a spune un NU hotărât modificărilor votate în Parlament pentru Codul de Procedură Penală şi Codul Penal care vor fi dezbătute de Curtea Constituţională a României (CCR) pe 11 octombrie, respectiv 16 octombrie“.

Au trecut două luni de la protestul diasporei

Au trecut doua luni de la ziua de 10 august, cand protestul la care participau peste 100.000 de români paşnici a fost înăbuşit violent cu gaze lacrimogene, bastoane şi tunuri cu apă.

Peste 450 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în acea seară, câţiva care au suferit răni grave au stat zile bune sau chiar săptamăni în spital să se refaca. De asemenea, aproape 800 de plangeri penale au fost depuse de cetateni la Parchet.

Pe parcursul celor două luni furia cetăţenilor a fost alimentată constant de deciziile sau diverse alte acţiuni ale actualilor guvernanţi:



- Jandarmeria şi Ministerul de Interne au clasificat documentele referitoare la intervenţia forţelor de ordine.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anunţat cum, rând pe rand, şapte persoane au fost puse sub urmarire penală in dosarul privind jandarmii loviţi. Patru dintre aceştia se aflau săptămâna trecută în arest preventiv, doi în arest la domiciliu şi unul sub control judiciar. În schimb, niciun jandarm dintre cei care au lovit cu bestialitate protestatarii nu a fost sanctionat in vreun fel pana in prezent.

- Laurenţiu Cazan, cel care a fost prezentat de la început drept coordonatorul jandarmilor din seara protestului, a primit o promovare, fiind numit şef al Jandarmeriei Bucureşti.

- Carmen Dan a anuntat că va iniţia o lege astfel încât să nu mai existe posibilitatea ca intervenţia Jandarmeriei să fie anchetată, aşa cum se întâmpla acum.

- În ciuda tuturor imaginilor şi mărturiilor care atestă abuzurile jandarmilor, liderii Guvernului şi ai coaliţiei PSD-ALDE continuă să susţină, fără dovezi, şi la cele mai înalte niveluri, ca protestatarii erau drogaţi şi plătitţi din afara să dea jos „guvernul legitim al României“.