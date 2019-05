Prorectorul Academiei de Poliţie, cercetat de DNA în cazul ameninţărilor jurnalistei Emilia Şercan, şi-a dat demisia din funcţie

MAI a anunţat, iniţial, că ministrul Carmen Dan solicită demisia lui Adrian Iacob şi Mihail Marcoci, rectorul, respectiv prorectorul Academiei de Poliţie, luând act de controlul judiciar sub care au fost plasaţi cei doi în dosarul privind ameninţarea Emiliei Şercan. Cei doi vor fi puşi la dispoziţie.

Comanda Academiei de Poliţie va fi asigurată, până la împuternicirea unui nou rector şi a unui nou prorector, de către prorectorul Veronica Stoica.

Cei doi sunt acuzaţi de instigare la şantaj, procurorii subliniind că ar fi convins un ofiţer de poliţie din subordine să îi trimită mesaje de ameninţare jurnalistei, pentru a înceta ancheta despre suspiciunea privind diplomele lor de doctorat.





Rectorul şi prorectorul Academiei de Poliţie, puşi sub control judiciar





Joi, rectorul Adrian Iacob şi prorectorul Petrică-Mihai Marcocii au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile şi sunt acuzaţi de instigare la şantaj, după ce ar fi determinat un angajat al instituţiei să-i remită jurnalistei Emilia Şercan mesaje de ameninţare cu moartea pentru a renunţa la investigaţii.

”La sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpaţii Iacob Adrian şi Marcoci Petrică-Mihail, rector, respectiv prorector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, l-au determinat pe inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigaţie – persoană vătămată, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger) pentru a o constrânge să înceteze investigaţiile jurnalistice care îl vizau pe rectorul Academiei de Poliţie, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională. Concomitent, cei doi instigatori i-au promis poliţistului care a trimis efectiv mesajele de ameninţare că îi vor asigura protecţia pentru a nu fi tras la răspundere penală şi, pe parcursul săvârşirii faptelor, chiar i-au adresat încurajări”, a transmis, joi seară, Direcţia Naţională Anticorupţie, printr-un comunicat de pres,citat de News.ro. Sursa citată a precizat că Iacob Adrian şi Marcoci Petrică-Mihail au profitat de ”ascendentul pe care li-l dădeau relaţia de subordonare funcţională, diferenţa de vârstă şi de grad profesional, relaţia personală care se dezvoltase între ei şi recunoştinţa acestuia din urmă pentru oportunitatea de a continua să activeze în mediul universitar” şi l-au determinat să ”transmită mesaje de ameninţare persoanei vătămate pentru a o determina să înceteze investigaţiile jurnalistice care îl vizau pe Iacob Adrian”.

Jurnalista Emilia Şercan a scris pe 17 aprilie, într-o postare pe Facebook, că a sesizat poliţia după ce luni seara a primit un mesaj de ameninţare cu moartea. Şercan precizează că a primit ameninţarea ”în contextul în care de trei săptămâni public în mod constant informaţii despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliţie”.

„Mi-am dat deja demisia, acordul de demisie a fost scris. Mi-am dat demisia acum, am avut o discuţie cu doamna ministru de Interne în care mi-am exprimat regretul pentru cele intâmplate, este o anchetă în curs. Nu vă pot da nimic din dosar. Nu am făcut niciun fel de presiuni asupra ofiţerului. Aveti răbdare, veţi vedea din dosar. (...) Eu nu am avut niciun fel de relaţie apropiată cu acel tânăr ofiţer. La un moment dat, nici nu ştiam cum îl cheamă. Nu a studiat la specializările mele. (...) O sa vedeţi din declaraţia mea de avere, din activităţile mele extraprofesionale, diferneţa de salariu pe care am avut-o ca prorector al Academiei de Poliţie nu era atât de relevată”, a declarat Mihail Marcoci, fostul prorector al Academiei de Poliţie, conform Mediafax.

