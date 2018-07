Procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan, în polemică aprinsă pe Facebook cu ministrul Tudorel Toader pe tema reglementării abuzului în serviciu

„Pentru un om care se considera un profesionist al dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri. Cand nu mai poti sa faci asta...”, şi-a început mesajul pe Facebook procuroarea Lăncrăjan.

Întreg episodul îşi are originea în răspunsul venit joi de la Ambasada Germaniei la Bucureşti ca replică la afirmaţiile liderilor PSD şi ALDE legate de modul în care statele europene tratează abuzul în serviciu. Astfel, aceştia din urmă au susţinut în repetate rânduri că, în mai multe ţări europene printre care şi Germania, infracţiunea de abuz în serviciu nu este prevăzută de lege.

Ambasada Germaniei a explicat că abuzul în serviciu există şi poate fi pedepsit chiar cu privare de libertate. „În Germania, urmărirea penală a abuzului în serviciu este reglementată prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare şi chiar pedepse considerabile cu privare de libertate", a precizat miercuri, Ambasada Germaniei, pe pagina sa de Facebook.

Sâmbătă ministrul Tudorel Toader a postat pe Facebook un răspuns unde susţine că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor infracţiuni. Toader susţine că şi în Codul Penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcţionarul public abuzează de poziţia pe care o are şi enumeră cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă şi falsul intelectual.

”Calitatea de funcţionar public sau european apare, însă, ca element de agravare, în cazul mai multor infracţiuni, precum: înşelăciune, frauda în care domeniul subvenţiilor, abuz de încredere, fals intelectual, falsificarea înregistrărilor tehnice, falsificarea de date cu forţă probantă, constrângere, vătămarea corporală în exercitarea unei funcţii publice, obţinerea de declaraţii prin forţă, urmărirea penală a persoanei nevinovate, punerea în executare a unei sancţiuni împotriva unei persoane nevinovate, abuzul de încredere în afacerile externe, încălcarea secretului oficial, încălcarea secretului fiscal, determinarea subordonaţilor la săvârşirea unei fapte penale, abuzul sexual săvârşit prin abuz de funcţie etc”, a scris Toader în mesaj.

O oră mai târziu, Alexandra Lăncrăjean postează un mesaj de răspuns, fără a-l nominaliza direct pe ministrul Tudorel Toader sau mesajul acestuia. „Spre exemplu, in Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu”, şi-a continuat aceasta mesajul, indicând şi textul din codul penal german:

„Articolul 266 din Codul penal german reglementează o infracţiune privitoare la atribuţiile de serviciu (în varianta germană Neloialitate), cu următorul conţinut: Secţiunea 266 (1) Fapta persoanei care abuzează de autoritatea ce i-a fost acordată prin lege, prin învestirea de către o autoritate publică sau pe cale convenţională, de a dispune de bunurile altei persoane sau de a efectua acte în numele sau interesul altei persoane ori de a-şi asuma obligaţii în numele acesteia sau care îşi încalcă obligaţia de a proteja drepturile patrimoniale şi interesele altei persoane, obligaţie stabilită prin lege, decizie a autorităţii publice sau pe cale convenţională, şi, prin urmare, provoacă prejudicii respectivei persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de cel mult cinci ani sau cu amendă”, a scris procurorul DNA, care şi-a încheiat mesajul pe acelaşi ton grav. „Daca un jurist ar citi codul penal german integral ar putea, fara niciun efort, sa constate ca abuzul in serviciu este incriminat atat in articole cu o specificitate mare cat si in acest articol care acopera celelalte ipoteze posibile”, a scris Lăncrăjean.

La doar câteva minute mai târziu Tudorel Toader revine cu o completare, afirmând că „cine vrea si poate, lesne intelege diferentele dintre elementele constitutive ale infractiunilor din art.266 C penal german si art.297 C penal roman ! In acest sens, in scurt timp, va fi disponibil “Codexul penal european”, în curs de apariţie”.

Alandra Lăncrănjan a revenit, la rîndul său, cu o adăugire la postarea iniţială, scriind că „cine vrea si poate, lesne intelege ca Art.266 C.pen.german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român. Ba mai cuprinde şi incalcarea unor obligaţii ce decurg dintr-o convenţie. Si nu are nici prag. Iar pentru aceasta constatare este suficienta Teoria generala a dreptului, anul I”.

Aleandra Lăncrănjan este procurorul DNA care instrumentează dosarul Tel Drum. Ea l-a pus sub acuzare pe Liviu Dragnea pentru abuz în serviciu, fraudă cu fonduri europene şi constituirea unui grup infracţional organizat. Ea a pus sechestru pe averea liderului PSD, a patronilor de la Tel Drum şi pe bunurile companiei.





În urmă cu câteva luni, Lămcrăjean a criticat într-o postare pe Facebook, citând o speţă a CEDO, propunerea PSD-ALDE de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală ca oferirea de informaţii despre dosarele penale, înainte de a ajunge în instanţă, să fdevină infracţiune.