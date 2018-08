Procurorii au respins încă de anul trecut plângerea lui Dragnea faţă de un jurnalist

Aşa susţin surse judiciare citate de presă în contextul în care, recent, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, explica că motivul pentru care nu s-a adresat Parchetului General sau DIICOT, cu privire la tentativa de asasinat asupra sa îl constituie lipsa de încredere în aceste instituţii. „Eu am facut o plângere penală domnului Mircea Marian, în 2017, care a incitat public. La Parchet. Nici până în ziua de azi nu am primit nimic. Şi am făcut-o mi se pare, în februarie. De ce să mai fac sesizare acolo? Făcusem deja una. Însemna să repet o altă cerere la Parchet şi să nu facă nimic. Nici până azi, la un an şi jumătate, nu am primit nimic. Domn'e, nu ne interesează... S-a făcut vreo cercetare? Nu s-a făcut nimic. Nimic", a susţinut Dragnea la Antena3.





Potrivit Realitatea TV, plângerea depusă de Liviu Dragnea la Parchetul General în anul 2017 a fost trimisă Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru competentă soluţionare. Procurorii de aici, însă, după ce au studiat plângerea, au decis să i-o restituie lui Liviu Dragnea, pentru că nu îndeplinea cerinţele necesare unei plângeri penale. Se întâmpla anul trecut. Potrivit sursei citate, Dragnea nu a făcut o altă sesizare cu acelaşi obiect. Conform procedurii, Liviu Dragnea trebuie să fi fost înştiinţat cu privire la restituirea acestei plângeri. „Dragnea ştia că parchetul i-a respins sesizarea dar, acum câteva zile, s-a plâns la Antena 3 că nu mai are încredere în instituţiile statului pentru că parchetul nu i-a dat nici un răspuns. Minţea fără ruşine.”, a scris Mircea Marian pe Facebook.





Parchetul Curţii de Apel Bucureşti nu a răspuns joi până la închiderea ediţiei la solicitarea „Adevărul” de a confirma informaţia că plângerea formualtă de Liviu Dragnea i-a fost restituită.





În plângerea menţionată, Dragnea îl acuza pe jurnalistul Mircea Marian de opt infracţiuni grave printre care instigare publică, instigare la săvârşirea infracţiunii de atentat care pune în pericol securitatea naţională sau infractiune de incitare la ură sau discriminare. Acesta din urmă ar fi îndemnat cetăţenii care au ieşit să protesteze împotriva adoptării de către Guvern a celebrei Ordonanţe 13 la domiciliul liderului PSD.





„În mediul virtual au existat mai multe voci care incitau la ieşire în stradă a cetăţenilor pentru a manifestă împotriva Guvernului şi a persoanelor din conducerea Partidului de guvernământ – Partidul Social Democrat – partid al cărui Preşedinte sunt. În mediul virtual, pe reţeaua de socializare Facebook, a fost postat un mesaj de către făptuitorul Mircea Marian, mesaj prin care cetăţenii manifestanţi erau instigati să vină la domiciliu meu. În acelaşi mesaj se cuprinde şi îndemnul de a comite acte de agresiune împotriva mea. Acest mesaj este disimulat într-o afirmaţie cu subînţeles. Astfel, va prezint postarea făptuitorului Mircea Marian: «E complet lipsit de etică profesională ceea ce voi face acum, dar va spun că jigodia de Dragnea locuieşte lângă Piaţă..., pe stradă... într-un bloc cu o clinică dentală la parter. Să nu va vină idei :))»”, se arată în plânerea formulată de liderul PSD.