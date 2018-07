Procurorii CSM vor discuta miercuri cererea Laurei Codruţa Kovesi de continuare a activităţii ca procuror

Procurorii CSM vor discuta, miercuri, începând cu ora 10:00, cererea Laurei Codruţa Kovesi de a-şi continua activitatea în calitate de procuror.





Decizia vine după ce preşedintele României Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anunţul fiind făcut luni de către purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi.





"După cum ştiţi, preşedintele a emis decretul de revocare. Aşadar, mandatul meu încetează începând de azi. Am fost şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat într-un raport care va putea fi studiat pe site. Propunerea de revocare nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege. CSM a dat aviz negativ, am dovedit în faţa Secţiei de procurori că motivele invocate de ministrul Justiţiei o parte sunt nereale, o parte neîntemeiate. Decretul de revocare emis de preşedintele României lasă un mare semn de întrebare - va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei? O clarificare rămâne în continuare necesară. Am luat act de decretul de revocare, începând de azi nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror.", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la scurt timp după anunţul privind revocarea sa.





Preşedintele Klaus Iohannis a semnat azi decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, ca urmare a deciziei CCR, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi. „Lupta împotriva corupţiei nu trebuie, în niciun caz, abandonată sau încetinită“, a mai transmis şeful statului.