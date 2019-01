Procurorii au clasat plângerile penale făcute de jandarmi şi un deputat PSD împotriva a trei protestatari de la mitingul diasporei din 10 august

Potrivit publicaţiei G4Media, procurorul Alexandru Frunză – Nicolescu a dispus clasarea plângerilor depuse pe numele lui Cristian Dide, Tudor Cârstoiu şi Mălin Bot.

Cei trei erau acuzaţi de instigare publică, incitare la ură şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. Procurorul arată că nu există probe care să susţină acuzaţiile.

”În ceea ce priveşte infracţiunea de instigare publică, nu au fost administrate probe care să susţină incitarea la săvârşirea de infracţiuni, ci doar probe care atestă exercitarea legală a dreptului la protest şi îndemnul legal adresat altor persoane de a susţine acest proces”, arată procurorul în ordonanţa de clasare.

”În cazul de faţă, discursurile celor trei nu erau justificate de ura îndreptată spre o minoritate, ci de nemulţumirile referitoare la actul legislativ şi la cel de guvernare”, mai arată ordonanţa.

În luna septembrie 2018, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti anunţau efectuarea cercetărilor, dupa violentele din timpul protestului desfasurat in 10 august in Piata Victoriei din Capitala, intr-o cauza penala formata din 78 de sesizari depuse de jandarmi. Cercetările vizau acte de „violenta fizica si morala” impotriva a 169 de jandarmi care au actionat in noaptea de 10 - 11 august, in Piata Victoriei.





Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie mai multe zile de ingrijirea medicilor. Ulterior şefii Jandarmeriei care au coordonat intervenţia în forţă a forţelor de ordine şi un secretar de stat din MAI au fost puşi sub acuzare de procurorii Parcehtului General pentru mai multe infracţiuni, precum abuz în serviciu, purtare abuzivă sau fals intelectual.