Iubita lui Dragnea şi alte patru femei din PSD care s-au simţit ofensate de Times New Roman, chemate în instanţă

Potrivit ziare.com, acestea trebuie să dea o declaraţie pe 26 octombrie în acest proces. „Citarea reclamantilor se face pentru a se prezenta personal in instanta cu mentiunea luarii interogatoriului, asa cum au cerut in cererea de chemare in judecata”, a explicat judecatorul Claudiu Ulariu, arată sursa citată.

Irina Tănase, Viorica Dancila, Gabrela Firea, Carmen Dan şi Olguţa Vasilescu sunt reprezentate de aceeaşi casă de avocatură. Apărătoarea acestora a cerut că întregul proces să se desfăşoare în şedinţa secretă.