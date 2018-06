Primele rezultate ale verificării lucrărilor de doctorat de la Academia de Poliţie, anunţate la toamnă

"Eu am anunţat intenţia nostră şi să ştiţi că nu uit, în continuare se ocupă de această analiză rectorul Academiei Române (rectorul Academiei de Poliţie, Adrian Iacob, n.r.), aşa cum am spus începem cu cele 80 de lucrări de doctorat care aparţin angajaţilor noştri şi care primesc şi sporul aferent. Vă punem la dispoziţie toate datele. Dacă ar fi să ne raportăm la o marjă de timp, pentru noi este important şi cred că acest lucru, prima comunicare va fi făcută după ce finalizăm activităţile de absolvire, ne aşteaptă licenţa, multe activităţi de încheiere a anului academic şi am să îl rog pe rectorul Academiei Române să vă comunice pas cu pas care sunt demersurile pe care le întreprinde în acest sens”, a declarat vineri Carmen Dan.

Ministrul de Interne a spus că cel mai probabil această informare cu privire la stadiul verificărilor va fi făcută în toamnă de către rectorul Academiei de Poliţie, Adrian Iacob.

"Undeva la începutul toamnei cred că vă poate spune care este situaţia referitoare la prima etapă a acestor verificări. Nu sunt un om pisălog, i-am dat o temă rectorului Academiei Române, este un om serios şi responsabil şi sunt convinsă că o să informeze când va avea ceva consistent să-mi spună”, a precizat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a anunţat la sfârşitul lunii trecute că vor fi verificate toate lucrările de doctorat eleborate la Academia de Poliţie în perioada 2007-2011, iar pentru început vor fi verificate aproximativ 80 de lucrări de diplomă care aparţin unor angajaţi ai ministerului care primesc indemnizaţia pentru studii de doctorat. Ea a spus că nu pleacă de la premisa că aceste lucrări sunt plagiate, ci de la ideea că trebuie verificate pentru a înlătura suspiciunile apărute în spaţiul public.

În luna aprilie, comisarul şef de poliţie Adrian Iacob a fost numit în funcţia de rector al Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, prin ordin al ministrului Carmen Dan. Adrian Iacob ocupa această funcţie din luna ianuarie, când a fost împuternicit pentru şase luni, în urma demisiei lui Daniel Torje, acuzat de hărţuire sexuală de către o studentă.

În vara anului 2016, fostul rector Daniel Torje anunţa că toate tezele de doctorat scrise la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” de la înfiinţarea şcolii doctorale vor fi verificate. Anunţul a fost făcut după ce Comisia de etică a Academiei de Poliţie a constatat că lucrarea de doctorat a primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, este un plagiat şi a cerut Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) să îi retragă titlul de doctor. Robert Negoiţă spunea că nu regretă dacă îi va fi retras titlul de doctor, ci faptul că s-a lăsat tentat, în trecut, de "moda" titlurilor academice, fiind un episod pe care şi-l asumă şi din care a învăţat o lecţie importantă, respective că “singurele realizări notabile sunt cele construite pe o bază sănătoasă”. De altfel, în cazul plagiatului tezei de doctorat a lui Negoiţă a fost deschis dosar penal la Parchetul General.

În octombrie 2016, Academia de Poliţie a publicat lista doctoratelor susţinute în perioada 1995-2016, care arăta că peste 340 de persoane au obţinut titlul de doctor în Drept la această instituţie, iar alte 278 de persoane au doctorate în domeniul "Ordine Publică şi Siguranţă Naţională". Cele mai multe titluri de doctor în Drept, respectiv 33, au fost acordate în 2009, iar cele mai puţine - 4 - în 1996, în timp ce în domeniul "Ordine Publică" cele mai multe titluri - 43 - au fost date în 2015.