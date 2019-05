Primărie obligată de instanţă să instituie un sistem de plată online

Asta după ce Dragoş Petrescu, un inginer în vârstă de 60 de ani din localitatea Moreni, ce suferă de un handicap provocat de boala Lime plus o scleroză multiplă, a dat în judecată primăria şi pe primarul localităţii Moreni pentru faptul că, pentru a-şi plăti taxele şi impozitele, era obligat să se deplaseze şi să stea la cozile de la ghişeul de plată trecând prin chinuri groaznice din cauza bolii. „Dacă până acum câţiva ani mă puteam deplasa cu greu la primărie pentru plata impozitelor, acum nu mai pot. Trebuie să rog pe cineva, să-mi aducă apoi chitanţa... este greu. Încă din anul 2015 le-am spus că este extrem de greu să plătesc taxele la ghişeu şi să ne permită să le plătim de acasă. De atunci mi-au tot spus că «în curând» vor putea fi plătite online, pe site-ul ghişeul.ro. Deşi această opţiune apare pe site-ul primăriei, în realitate nu este valabilă. După toţi aceşti ani am decis să-i dau în judecată, şi am câştigat în primă instanţă, primăria Moreni fiind obligată să implementeze o soluţie de plată electronică a taxelor şi impozitelor. După această decizie şi-au pus un POS şi au spus în faţa instanţei de apel că sunt înregistraţi la ghişeul.ro pentru palta amenzilor, nu şi pentru plata taxelor. Tribunalul le-a respins apelul şi le-a spus că trebuie să se înregistreze nu doar formal, ci şi efectiv”, a povestit pentru Adevărul, Dragoş Petrescu. Acesta a precizat că nu este prima oară când se judecă cu primăria din localitatea unde locuieşte. „În 2012 am dat primăria în judecată, cerând să facă o rampă de acces pentru persoanele cu handicap, după cum prevede Legea 446/2006. Am câştigat şi atunci, însă primăria tot nu a făcut o rampă de acces nici până astăzi”, a adăugat acesta.





Avocatul acestuia a precizat că după această hotărâre va urma o acţiune şi la instanţa civilă, unde primăriei Moreni i se cer daune morale. „După un an petrecut prin instanţe, avem o hotărâre definitivă ce obligă primăria Moreni să implementeze un sistem de plată electronic pentru taxe şi impozite. Clientul meu era nevoit să stea ore întregi la cozile de la ghişeu, şi nici atunci nu reuşea întotdeauna să-şi achite obligaţiile. Prin Legea 209/2016, şi nu numai, instituţiile de stat sunt obligate să aibă un sistem de plată online. Aşa cum statul îi obligă pe comercianţi să aibă un sistem de plată prin POS la fel şi instituţiile statului sunt obligate să aibă un sistem prin care cetăţenii ăşi pot plăti online impozitele. Urmează acum să cerem şi daune morale primăriei Moreni în valoare de 10.000 de lei, în condiţiile în care clientul meu a fost văduvit în toţi aceşti ani de lipsa acestui serviciu, fiind nevoit să piardă ore întregi pentru plata taxelor”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.





Primăria Moreni şi nici primarul Constantin Dinu nu au răspuns până la data publicării acestui articol solicitărilor noastre cu privire la un răspuns.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: